Cette station balnéaire italienne veut sévir contre les fêtards

1/4 La foule sur la plage de Lignano Sabbiadoro.

Janine Enderli

Lignano Sabbiadoro, en Italie, a tout ce dont une station balnéaire «Dolce Vita» a besoin. Le village est sur la côte Adriatique, abrite de nombreux cafés et restaurants et peut se vanter de la nature intacte qui l'entoure.

Mais ces derniers mois, Lignano a été le théâtre de plus en plus de scènes chaotiques, comme le montre le journal autrichien «Kronen Zeitung». Des fêtards ivres qui font la noce bruyamment jusqu'à l'aube, des cadavres de bouteilles gisant sur la plage jusqu'au petit matin. Des touristes laissant derrière eux des montagnes de déchets. Rien ne les arrête. La population de Lignano est de plus en plus désespérée.

«C'était tout simplement trop»

La maire de Lignano, Laura Giorgi, a pourtant renforcé les règles année après année, mais celles-ci sont restées inefficaces presque partout. «Grâce à de nombreux bénévoles, nous sommes parvenus chaque jour à remettre la ville et la plage en ordre en quelques heures au petit matin, mais nous ne voulons plus de tout cela. C'était trop», déclare Massimo Brini, conseiller municipal chargé du tourisme, à la «Krone». Le week-end de Pentecôte, en particulier, a été très difficile.

Les scènes de débordement ont été alimentées par les chaînes de télévision qui se sont mêlées aux fêtards et qui espéraient augmenter l'audimat grâce à des images intenses, rapporte le journal autrichien. Désormais, les responsables tirent définitivement le frein d'urgence. «L'année prochaine, la Pentecôte tombera pendant la haute saison, début juin, et nous ne voulons pas imposer cela à nos clients», a poursuivi Massimo Brini.

Les nouvelles règles seront discutées au Sénat dans environ deux semaines. L'annonce de cette restriction est une épine dans le pied des propriétaires de bars du centre-ville. Ils craignent pour leur chiffre d'affaires.

Les nouvelles limitations comprennent entre autres: ne servir de l'alcool qu'à ceux qui ont une table ou qui dînent dans un établissement. Il pourrait être totalement interdit de boire sur la plage. La ville prévoit également d'organiser des événements en dehors du centre-ville afin d'attirer les clients sur des sites extérieurs.