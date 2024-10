Le contournement des espaces aériens d'Iran, d'Irak et de Jordanie engendre un retard pour les vols en direction de Dubaï, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, selon Swiss (archives). Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

Lufthansa et Swiss prolongent la suspension de leurs vols vers Beyrouth. KLM a annoncé, quant à elle, prolonger la suspension jusqu'à la fin de l'année. Compte tenu de la situation dans la région, nous avons décidé de prolonger la suspension des vols vers Tel-Aviv jusqu'à la fin de l'année», a déclaré Elvira van der Vis, porte-parole de KLM. La compagnie avait annoncé en août qu'elle suspendait ses vols vers Israël jusqu'au 26 octobre.

De son côté, Lufthansa a également décidé d'étendre la suspension de ses vols vers Tel-Aviv, jusqu'au 31 octobre. La compagnie a maintenu l'interruption de ses liaisons vers Téhéran jusqu'au 14 octobre inclus. «En raison de la situation actuelle, le groupe Lufthansa adapte à nouveau son programme de vols», a indiqué le premier groupe aérien européen, dans un communiqué.

Swiss suspend les vols pour Tel-Aviv

Sa filiale helvétique Swiss a aussi parallèlement annoncé la suspension de ses vols à destination et au départ de Tel-Aviv jusqu'au jeudi 31 octobre inclus. Tous les vols en provenance et à destination de Beyrouth, initialement suspendus jusqu'au 26 octobre, seront eux annulés jusqu'au samedi 30 novembre inclus. La compagnie aérienne suisse a ensuite indiqué qu'elle avait décidé d'éviter certains espaces aériens de la région – Iran, Irak et Jordanie, au moins jusqu'à mercredi inclus. «Cette mesure entraînera un léger allongement des temps de vol pour nos vols à destination de Dubaï, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est», a-t-elle précisé.

Le groupe Lufthansa, qui compte également les compagnies Austrian Airlines et Brussels Airlines, a plusieurs fois modifié son programme de vols au cours des derniers mois en raison des tensions accrues au Proche-Orient, comme l'ont fait d'autres compagnies aériennes. Cette nouvelle mise à jour intervient à un moment où Israël mène une opération militaire terrestre et aérienne au Liban.

KLM annonce également des suspensions

Le groupe Air France-KLM avait annoncé lundi soir la suspension des vols d'Air France et Transavia vers Beyrouth et Tel-Aviv depuis Paris au moins jusqu'au 8 octobre inclus «en raison de la situation sécuritaire à destination». La reprise des liaisons avec Beyrouth, suspendues le 18 septembre, et avec Tel-Aviv, qui avaient été relancées le 21 après une interruption de trois jours, «restera soumise à une évaluation de la situation sur place», a précisé le groupe Air France-KLM dans un communiqué.

La suspension des vols d'Air France et de sa filiale low-cost avait commencé après l'explosion simultanée à travers le Liban de bipeurs utilisés par des membres du mouvement islamiste libanais Hezbollah, le 17 septembre, une opération que le groupe pro-iranien a attribuée à Israël.