Liam Payne avait consommé plusieurs drogues avant de mourir

Hommage au chanteur des One Direction Liam Payne devant une statue de Peter Pan dans les jardins de Kensington à Londres lundi. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le chanteur britannique Liam Payne, mort la semaine dernière en chutant du balcon d'un hôtel en Argentine, avait consommé un cocktail de multiples drogues, selon les premiers rapports toxicologiques dévoilés lundi par plusieurs médias américains. L'autopsie partielle a révélé la présence dans l'ex-membre du boys band One Direction de «cocaïne rose», un mélange de drogues contenant notamment de la méthamphétamine, de la kétamine et de la MDMA, selon ABC News et TMZ.

Du crack et des benzodiazépines ont également été décelés. Une «pipe en aluminium improvisée» a aussi été trouvée dans la chambre où séjournait l'artiste de 31 ans à Buenos Aires, selon ABC. Les résultats de l'autopsie indiquent qu'il était seul au moment de la chute et qu'il «traversait un épisode de toxicomanie», comme l'avait déjà expliqué le parquet argentin.

Le chanteur a souffert de «traumatismes multiples» et d'«hémorragies internes et externes», liées à la chute qui a causé sa mort. Le journal Clarin a publié la semaine dernière des photos de l'intérieur de la chambre de Liam Payne, avec de la poudre blanche sur une table, à côté d'une feuille d'aluminium et d'un briquet, ainsi qu'une télévision dont l'écran est cassé.

Alcool et Stupéfiants

Le bureau du procureur a déclaré que des substances qui semblaient être des «stupéfiants et des boissons alcoolisées» avaient été trouvées dans la chambre, avec des meubles et d'autres objets cassés. Un employé de l'hôtel soupçonné d'avoir fourni de la drogue à Liam Payne le jour de sa mort a été interrogé par les autorités, mais n'a pas encore été arrêté ou inculpé, a déclaré la police locale à ABC News.

Liam Payne avait été catapulté vers la célébrité en 2010 grâce à One Direction, produit de l'émission télévisée «The X Factor». Le groupe est devenu l'un des boys bands les plus lucratifs au monde, avant une pause en 2016, jamais officialisée en séparation. Le chanteur avait ouvertement évoqué son rapport difficile à la célébrité et ses problèmes d'alcoolisme. En 2023, il avait révélé avoir séjourné en centre de désintoxication.

Son ex-compagne, la chanteuse Cheryl Tweedy, a appelé vendredi à respecter sa dignité, et dénoncé «les articles odieux et l'exploitation médiatique» du décès du chanteur, qui causent «un tort supplémentaire à tous ceux qui restent». Le couple avait eu un fils, aujourd'hui âgé de sept ans.