En cas de défaite en novembre, Trump exclut de se représenter en 2028

«Non, je ne m'y vois pas»

AFP Agence France-Presse

Donald Trump est catégorique: il ne se représentera pas en 2028 s'il perd en novembre. Photo: Getty Images

Lors d'une interview, Donald Trump a assuré ne pas vouloir se représenter à la présidentielle américaine s'il perdait en novembre. «Non, je ne m'y vois pas, je ne m'y vois pas», a déclaré le candidat républicain de 78 ans à l'émission Full Measure. «Je n'imagine pas ça du tout, a renchérit l'ancien président. Je pense que ça sera tout.»

Le milliardaire a toutefois a dit espérer «un succès» dans les urnes le 5 novembre, face à la candidate démocrate Kamala Harris.

Depuis le retrait spectaculaire de la course du président Joe Biden qui était à la peine dans les sondages, l'issue de la présidentielle est plus indécise que jamais. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude-à-coude dans plusieurs des Etats où tout va probablement se jouer.

Fait notable, Donald Trump, qui n'a jamais reconnu sa défaite face à Joe Biden en 2020, a refusé plusieurs fois au cours des derniers mois de s'engager à reconnaître sans conditions le résultat du scrutin de novembre.