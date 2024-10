C'est tout simplement un miracle! Après plus de deux mois dans le Pacifique, un Russe a été sauvé de son bateau pneumatique complètement détruit. Les pêcheurs ont pu mettre l’homme épuisé en sécurité.

Un Russe survit plus de deux mois sur un canot pneumatique dans le Pacifique

Un homme dérivant dans son canot pneumatique a été retrouvé après plus de deux mois. Photo: keystone-sda.ch 1/2

AFP Agence France-Presse

Un homme a été retrouvé vivant après avoir passé plus de deux mois à dériver sur un canot gonflable dans les eaux bordières de la mer d'Okhotsk, en Extrême-Orient russe, bordière de l'océan Pacifique. Ses deux compagnons d'infortune, eux, sont morts, a indiqué mardi le parquet régional dans un communiqué. Dans une vidéo diffusée par le parquet, on voit un homme barbu en gilet de sauvetage orange, en pleine nuit, en train de s'envelopper dans une couverture sur son embarcation gonflable, dans l'attente des secouristes qui s'approchent.

Deux occupants sont morts

Selon de premières informations, «le 9 août 2024, deux hommes, des frères, et un adolescent de 15 ans, le fils d'un entre eux, sont partis sur un bateau Baïkat 470 de type catamaran» faisant cap depuis la région de Khabarovsk sur l'île de Sakhaline, explique le communiqué. Peu après, le contact a été perdu, selon la même source, qui n'explique pas les causes de la dérive du petit navire. L'embarcation mesure 4,7 mètres de long et 2,2 mètres de large, d'après le site de revendeurs.

Ce n'est que le 14 octobre que le bateau a été retrouvé dans les eaux de la mer d'Okhotsk, à quelque 1000 km du point de départ des infortunés, au large d'un village de la péninsule du Kamtchatka, par un navire de pêcheurs appelé «Ange». Deux occupants du bateau sont morts, le père et son fils, pendant la dérive, le troisième, qui a été retrouvé, est en vie, et une assistance médicale lui est apportée, a indiqué le communiqué, sans plus de précisions.

«Une sorte de miracle»

«Le survivant est dans un état sérieux, amaigri, mais conscient», a indiqué à Ria Novosti Alexeï Arykov, le capitaine du bateau de pêche l'ayant sauvé. «C'est une sorte de miracle», a pour sa part commenté auprès du même média l'épouse du rescapé, Ekaterina, estimant que le surpoids de son mari a pu le sauver. «Il pesait autour de 100 kilos», a-t-elle dit, alors que la télévision russe affirme que l'homme pèse désormais 50 kilos.

Mikhaïl Pitchouguine travaillait comme chauffeur sur l'île de Sakhaline et a invité son frère et son neveu à lui rendre visite, a rapporté le tabloïd Komsomolskaïa Pravda, citant des membres de la famille selon lesquels le trio avait prévu une excursion en mer pour voir des baleines. Une enquête a été ouverte pour violation des règles de transport maritime qui a entraîné par imprudence la mort de deux personnes, a ajouté le parquet régional.