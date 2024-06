Vous pouvez faire pipi dans la mer sans mauvaise conscience

1/4 Tout le monde l'a probablement déjà fait: pipi dans la mer.

Bronzer sur le sable blanc et se rafraîchir dans l'eau claire... la journée de rêve. Mais une vessie oppressante peut parfois venir gâcher le tableau idyllique. Surtout quand il n'y a ni buisson, ni toilettes publiques à proximité. Beaucoup choisissent souvent la solution la plus évidente pour se soulager: la mer. Et les enfants ne sont pas les seuls à le faire – la plupart des adultes le font aussi (on vous voit).

Une nouvelle étude de l'American Chemical Society (ACS) s'est penchée sur ce sujet. Son enquête montre qu'uriner dans la mer n'est pas une mauvaise chose, rapporte le magazine de voyage allemand «Travelbook». Notre urine est constituée de composants similaires à ceux de l'eau de mer elle-même: eau, sodium, chlorures et un peu de potassium. Bref, une goutte d'eau dans l'océan.

Jusqu'à 970 litres d'urine de baleine par jour

L'urée, que nous excrétons également, n'est pas non plus une substance toxique. Rejetée en faible quantité dans la mer, elle ne fait aucune différence dans les fonds marins, poursuit l'étude. L'urée peut même être tout à fait utile à l'écosystème marin: elle contient de l'azote qui, avec l'eau, forme de l'ammonium, qui profite surtout à la flore maritime.

Autre point à souligner: chaque être vivant dans la mer y urine lui-même – logique. Une baleine peut en déverser jusqu'à 970 litres par jour! «Si cela ne cause pas de dégâts, vous n'en causez pas non plus», conclut l'ACS.

Notez cependant que ces conclusions s'appliquent aux vastes étendues d'eau comme la mer ou l'océan, écrivent encore les scientifiques. «Faire pipi dans la mer est tout à fait acceptable. Mais s'il vous plaît, n'urinez pas dans des zones protégées comme les récifs coralliens, ni dans des eaux plus petites. Et surtout, ne le faites pas dans la piscine!»

La piscine est aussi une solution de secours

La raison de cette interdiction est simple: une étude de 2017 a montré que peu de personnes respectaient cette consigne. Des chercheurs canadiens ont examiné combien de litres d'urine finissaient exactement dans un bassin. Ils ont analysé 31 piscines et ont obtenu des résultats finaux effrayants: jusqu'à 75 litres de pipi flottaient dans les installations testées!

En soi, l'urine n'est pas véritablement nocive. Mais combinée avec d'autres produits chimiques présents dans l'eau d'une piscine, elle est susceptible de mettre en danger la santé des baigneurs. Gardez ça en tête la prochaine fois que vous aurez la flemme de sortir de l'eau pour faire pipi.