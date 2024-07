1/4 L'eau propre du robinet est un grand privilège.

Fabienne Maag

Qui n'a jamais fait l'erreur de prendre un coca avec des glaçons, ou un jus de fruit coupé à l'eau à l'étranger? Ce qui ne pose aucun problème chez nous, peut rapidement se transformer en cauchemar dans d'autres pays.

Comme l'explique l'autorité sanitaire américaine CDC (Centers for Disease Control and Prevention), toutes les eaux du robinet ne sont pas potables. En effet: l'eau est souvent mélangée à d'autres choses. Trois causes jouent un rôle central à cet égard.

Virus et produits chimiques

La plupart du temps, des bactéries, des virus ou des parasites se cachent dans l'eau, ce qui peut entraîner des maladies graves comme le choléra, la typhoïde ou l'hépatite. Mais les produits chimiques et leurs résidus dans les conduites sont aussi une raison qui implique un minimum de prudence. Des métaux lourds comme le plomb ou le mercure peuvent ainsi se retrouver dans l'eau.

Le manque de traitement de l'eau peut également être une raison. Dans de nombreux endroits, l'infrastructure de l'eau n'est pas particulièrement bonne, ce qui explique que les polluants restent souvent longtemps dans l'eau.

L'eau des îles est moins bonne que celle du continent

Selon le CDC, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans 60 pays: Parmi eux, on trouve la Norvège, la Suède, la Finlande, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, l'Arabie saoudite, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada. Il convient toutefois de noter que sur les îles italiennes, espagnoles ou grecques notamment, l'eau est massivement plus mauvaise que sur le continent.

Le ministère allemand des Affaires étrangères met en garde, les installations de filtrage ou les fontaines à eau peuvent également présenter des dangers. En outre, dans de nombreux endroits, l'eau peut avoir un fort goût de chlore.

La prudence est de mise dans ces endroits

Mais l'eau du robinet n'est pas la seule concernée: dans certains endroits, les voyageurs feraient aussi bien de renoncer aux glaçons. Il s'agit notamment de destinations telles que Chypre, les Açores, les Bahamas, de grandes régions d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique, ainsi que les Canaries, le Cap-Vert, les Maldives, la Jamaïque ou l'île Maurice.

Dans ces endroits, les voyageurs devraient plutôt acheter de l'eau au supermarché – ou la faire bouillir au préalable.

L'eau potable du lac de Garde à nouveau sûre

L'incident survenu ce mois-ci au lac de Garde montre à quel point les choses peuvent aller vite. Plus de 300 personnes avaient contracté le norovirus dans la commune italienne de Torri del Benaco, sur la rive orientale du plus grand lac d'Italie.

Vomissements, nausées, crampes abdominales et fièvre ont frappé les habitants et les visiteurs. Le maire Stefano Nicotra a alors décrété une interdiction de boire l'eau provenant de la région. Depuis, l'interdiction a été levée et l'eau est considérée comme sûre. Pour le prouver, Stefano Nicotra a bu de l'eau du lac de Garde devant la caméra. La cause reste inexpliquée.