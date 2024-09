AFP Agence France-Presse

L'Italie a enregistré le premier cas autochtone de dengue pour 2024. Il a été diagnostiqué chez une personne n'ayant pas voyagé à l'étranger, a-t-on appris jeudi auprès des autorités sanitaires italiennes. «La personne positive à la dengue est en bonne condition clinique», a indiqué dans un communiqué l'Agence de protection de la santé (ATS) de la province de Brescia (nord).

Les communes de résidence et de travail du patient ont «engagé des mesures de démoustication» et «les services vétérinaires de l'ATS ont prédisposé des pièges à moustiques afin de vérifier l'efficacité de la désinfection et assurer la surveillance entomologique», a-t-elle ajouté.

Premier cas «connu»

Le professeur Matteo Bassetti, qui dirige le service d'épidémiologie de l'hôpital San Martino de Gênes, suggère que ce n'est pas le premier cas autochtone de l'année mais le premier cas «connu». «La dengue est désormais une infection à prendre en considération cliniquement, également en dehors des zones endémiques, en cas de symptômes suspects», a-t-il écrit sur X.

La dengue est une maladie virale qui provoque une forte fièvre avec, dans de rares cas, une évolution vers une forme plus grave provoquant notamment des saignements. Les décès sont très rares, environ 0,01% de l'ensemble des cas. Un «cas autochtone» signifie que la personne n'a pas voyagé récemment dans les régions du monde où circule largement ce virus transmis d'une personne à l'autre par les moustiques tigres (Aedes albopictus).

Population en croissance

La personne a probablement été infectée sur place après avoir été piquée par l'un de ces moustiques dont la présence ne cesse de s'accroître depuis une dizaine d'années dans plusieurs pays du sud de l'Europe, dont l'Italie, la France et l'Espagne, dans un contexte favorisé par le réchauffement climatique, note l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La Suisse est aussi touchée.

En 2023, l'Italie avait enregistré plus de 80 cas autochtones, et la France une cinquantaine, selon l'OMS. Les cas importés se chiffrent par centaines.