ATS Agence télégraphique suisse

Le roi Charles III se rend mardi après-midi à Southport. C'est dans cette ville du nord-ouest de l'Angleterre que trois fillettes ont été tuées fin juillet dans une attaque au couteau qui avait entraîné plusieurs journées d'émeutes dans le royaume.

Charles III va notamment rencontrer des enfants qui ont survécu à cette attaque, qui s'est produite le 29 juillet lors d'un cours de danse inspiré de la star américaine de la pop Taylor Swift. Trois fillettes de six, sept et neuf ans avaient été tuées.

Huit autres enfants avaient été blessés ainsi que deux adultes qui tentaient de les protéger. Tous sont désormais sortis de l'hôpital. Un suspect, âgé de 17 ans au moment des faits, avait été arrêté sur place.

Rencontre avec des enfants et leur famille

Le roi «se rendra à Southport pour exprimer son soutien aux personnes touchées par l'attaque du 29 juillet et les émeutes qui ont suivi dans la ville», a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. Cette visite sera aussi l'occasion pour lui de «remercier le personnel des services d'urgence pour leur travail au service de la population locale».

Charles III va d'abord rencontrer des enfants, avec leur famille, présents lors de l'attaque puis, devant la mairie de la ville, des habitants de Southport. Il va s'entretenir avec des représentants des services de secours, de la police, des pompiers et des groupes communautaires locaux pour «parler de leur rôle lors des événements récents». Il rencontrera aussi «des groupes locaux touchés par les troubles violents à Southport, notamment des chefs religieux».

Dès le lendemain de l'attaque au couteau, de violents affrontements entre manifestants et police avaient éclaté à Southport. Le meurtre des fillettes a été suivi d'une semaine de violences racistes et islamophobes dans de nombreuses villes en Angleterre et en Irlande du Nord, attisées par des agitateurs d'extrême droite sur fond de rumeurs en ligne sur le suspect, présenté initialement comme un demandeur d'asile musulman arrivé par petit bateau.

Il s'agit en fait d'un adolescent, Axel Rudakubana, né à Cardiff, au Pays de Galles, dans une famille originaire du Rwanda, selon des médias. Ses motivations sont inconnues, mais la piste terroriste n'a pas été retenue.