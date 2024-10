Plusieurs régions des États-Unis se remettent de l'ouragan Hélène, qui a devasté le pays et fait des centaines de victimes. Photo: AFP

La Floride se prépare à un nouvel ouragan, après le passage d'Hélène qui a fait de nombreux morts. Milton, qui se trouve dans le golfe du Mexique, est actuellement considéré comme un ouragan de catégorie 1 (sur 5). Il devrait se transformer en «ouragan majeur» (catégorie 3 et plus) lundi, avant de toucher terre sur la côte ouest de la Floride en milieu de semaine, a prévenu l'agence américaine de surveillance des ouragans (NHC).

Ces prédictions du NHC suscitent de l'inquiétude en Floride et dans le reste du sud-est américain, dont une large partie est sinistrée depuis le passage dévastateur d'Hélène.

Etat d'urgence

«Pour l'instant, nous sommes encore en train de nettoyer les dégâts causés par Hélène», a déclaré à CNN la maire de la ville côtière de Tampa, Jane Castor, ajoutant qu'imaginer la pluie d'une nouvelle tempête était «suffisamment difficile, sans parler de l'onde de tempête et des dégâts causés par le vent».

Les autorités ont émis des ordres d'évacuation obligatoire pour certaines parties du comté de Pasco et de l'île d'Anna Maria, près de Tampa, à partir de lundi, tandis qu'une poignée d'autres localités ont demandé aux résidents de certains types de bâtiments, comme les établissements de soins de longue durée, d'évacuer.

Face à la menace représentée par Milton, le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a étendu dimanche à plusieurs localités l'état d'urgence déclaré la veille: 51 comtés sur 67 sont désormais concernés.

Encore en train de se remettre d'Hélène

Les secours sont toujours à pied d'oeuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de l'ouragan Hélène, le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis depuis Katrina en 2005. Hélène, qui a culminé en ouragan de catégorie 4, a fait au moins 226 morts à travers une demi-douzaine d'Etats du sud-est du pays dont au moins 14 en Floride et provoqué des inondations destructrices.

En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, selon les scientifiques.

L'observatoire météorologique américain (NOAA) avait prévenu fin mai que la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre, s'annonçait cette année extraordinaire, avec la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.

La Floride est prête

«Nous sommes totalement prêts» à faire face à l'ouragan Milton, a tenu à rassurer dimanche Deanne Criswell, la directrice de l'agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles (FEMA), sous le feu de critiques. «Nous avons commencé à nous préparer à cela il y a plusieurs jours. Nous allons déployer des ressources pour répondre aux besoins» des populations, a-t-elle déclaré lors d'une interview sur ABC, précisant que des équipes étaient déjà sur place.

Le président Joe Biden a appelé dimanche «tous les habitants de Floride à écouter les responsables locaux et à se préparer en conséquence». Réitérant son engagement à épauler «aussi longtemps qu'il le faudra» les régions sinistrées du sud-est, il a également annoncé dans un communiqué le déploiement de 500 soldats supplémentaires en Caroline du Nord, l'Etat le plus touché par l'ouragan Hélène (au moins 118 morts).

Au total, 1500 soldats sont mobilisés et s'ajoutent aux milliers de secouristes et membres de la Garde nationale, une force de réserve.

Polémique sur les fonds d'aide des sinistrés

Cette nouvelle menace survient au moment où les autorités américaines peinent à contrer un flot de désinformation à propos de l'aide apportée aux sinistrés. Samedi, Donald Trump a répété de fausses allégations, selon lesquelles l'administration Biden-Harris avait réorienté les fonds d'aide destinés aux régions dévastées par l'ouragan Hélène pour les consacrer à des programmes en faveur des migrants.

«C'est franchement ridicule et tout simplement faux», lui a répondu dimanche la directrice de la FEMA, fustigeant les nombreuses rumeurs qui abondent sur les réseaux sociaux à propos de l'ouragan.

L'ancien président, candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre, avait accusé dans la semaine les autorités démocrates de «ne pas aider délibérément les gens dans les zones républicaines». «La dernière chose dont les victimes d'Hélène ont besoin en ce moment, c'est d'une prise de position politique, d'un regard accusateur ou de théories du complot qui ne font que nuire aux efforts des secours», a dit dimanche dans un communiqué Thom Tillis, sénateur républicain de Caroline du Nord.

Les personnes sinistrées «ont peur de nous solliciter ou de s'inscrire pour obtenir de l'aide», a par ailleurs déploré Deanne Criswell, de la FEMA. «Et cela a un impact considérable sur le confort de nos équipes (...) c'est démoralisant».

Le problème est tel que la FEMA et les autorités de Caroline du Nord ont publié sur internet un message déconstruisant ces fausses allégations, comme celle selon laquelle les ménages sollicitant une aide fédérale à la suite du désastre pourraient se voir expropriés.