EasyJet annule plus de 200 vols avant une grève de trois jours au Portugal

AFP Agence France-Presse

La compagnie britannique EasyJet a annulé plus de 200 vols depuis et vers les aéroports portugais prévus entre jeudi et samedi, en raison d'une grève de son personnel de cabine basé au Portugal, a-t-elle indiqué mercredi. Le transporteur à bas-coûts a annulé 232 vols sur les 1138 vols programmés pendant les trois jours de grève, a-t-il précisé à l'AFP.

Déjà contactés par EasyJet, les passagers concernés par ces annulations ont pu choisir d'être remboursés ou de prendre un autre vol, a ajouté la compagnie en soulignant que «les vols vers le Portugal à partir d'autres bases à l'étranger n'étaient pas touchés» par ce mouvement social.

Le gouvernement portugais a par ailleurs décrété un service minimum qui permettra d'assurer certaines liaisons vers l'île de Madère, Londres, Genève ou le Luxembourg.

Des conditions qui se dégradent

Le syndicat du personnel de cabine d'EasyJet basé au Portugal avait déposé fin juillet un préavis de grève pour réclamer une amélioration de ses conditions de travail.

Ce personnel «travaille dans des conditions qui ne cessent de se dégrader», avait expliqué à l'AFP le président du Syndicat national du personnel de l'aviation civile (SNPVAC), Ricardo Penarroias, qui dénonce une hausse des heures de travail ou le manque d'effectifs, et qui réclame une revalorisation de certaines primes salariales. Le syndicat a appelé lundi la compagnie au «bon sens», lui demandant d'oeuvrer à «trouver des solutions» plutôt que «d'annuler des vols en série».