Un pied humain retrouvé sur une plage française appartient à Cyrille Picard, le Français le plus recherché d'Europe. Suspecté du meurtre de sa fillette de 10 ans, il est introuvable depuis mai 2022. Toutes les hypothèses restent possibles.

Les enquêteurs retrouvent... le pied du Français le plus recherché d'Europe!

Les enquêteurs retrouvent... le pied du Français le plus recherché d'Europe!

Cyrille Piccard est accusé d'avoir tué sa fillette de 10 ans. Le pied de l'homme a été retrouvé sur une plage de la Rochelle. Photo: Capture d’écran Europol

Solène Monney Journaliste Blick

Un promeneur a fait une découverte qui fait froid dans le dos: un pied dans une chaussure. Repéré sur une plage de la Rochelle en février dernier, il s'agit du membre de Cyrille Picard, le Français le plus recherché d'Europe, révèle «Le Nouveau Détective» mardi 8 octobre.

L'homme de 51 ans est suspecté d'avoir tué sa fille de 10 ans, Célia, à Veigy-Foncenex, une commune française située à deux pas de Genève. Le père de famille fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen depuis mai 2022. Cette nouvelle trouvaille est troublante pour les enquêteurs qui ne baissent pas pour autant les bras pour retrouver le fugitif.

Toutes les hypothèses possibles

Malgré cette découverte, la procureure d'Annecy assure que le dossier ne prend pas pour autant fin. «Et comme aucune autre partie du corps n’a été retrouvée, les investigations dans ce dossier ne sont pas terminées. Il n’y a pas de preuve de décès. L’instruction est toujours en cours. Cet élément n’est pas suffisant pour entraîner la clôture de l’information judiciaire. Toutes les hypothèses restent possibles», détaille Line Bonnet-Mathis au «Parisien».

De son côté, l'avocat de la mère de Célia doute que le fugitif soit encore en vie. «Certes, on peut vivre sans un pied. Encore faut-il qu’il y ait une intervention chirurgicale réalisée dans de bonnes conditions. Or là, tout porte à croire que l’accident est survenu dans des conditions qui ne permettent pas de préserver la survie», confie Me Georges Rimondi au «Parisien».

Introuvable depuis deux ans

Le fugitif de 51 ans a été vu pour la dernière fois le jour du drame, en mai 2022. Un témoin a aperçu Cyrille Picard quittant son domicile au volant de sa camionnette. Depuis, l'homme n'a plus été revu. Début 2024, Europol, l'agence européenne de police criminelle, l'avait désigné comme le Français le plus recherché.

C'est le frère de Célia qui avait découvert la fillette sans vie en rentrant de soirée. L'autopsie a révélé que la fillette avait été étranglée, battue et partiellement brûlée.