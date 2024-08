Une députée proche de Mélenchon relaie un hommage au chef du Hamas tué

AFP Agence France-Presse

Un hommage au chef du Hamas Ismaël Haniyeh relayé par la députée française Sophia Chikirou, proche du leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, a suscité l'indignation de responsables socialistes, leur chef l'accusant de «provocations».

Des captures d'écran du compte Instagram personnel de la députée La France Insoumise (LFI) de Paris ont été publiées sur X sans que Sophia Chikirou démente avoir relayé cet hommage de quatre pages au chef du Hamas - victime mercredi à Téhéran d'un assassinat attribué à Israël -, publié à l'origine par l'organisation Urgence Palestine.

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure a reproché à la députée des «provocations qui ont pour seul effet de susciter des polémiques qui minent le travail collectif» et des propos qui «n'engagent qu'elle».

Des alliés socialiste en pétard

Le programme du nouveau Front populaire (NFP), alliance électorale de gauche mise sur pied pour les législatives anticipées fin juin et rassemblant LFI, le PS, Ecologistes et le Parti communiste, «est clair», a-t-il rappelé sur X.

Une précédente alliance à gauche (Nouvelle union populaire écologique et sociale, NUPES) avait explosé après les tueries du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, LFI ayant fait de la dénonciation de la guerre lancée par Israël à Gaza son thème principal de campagne et ayant été accusée de flirter avec l'antisémitisme dans sa défense de la cause palestinienne. Dans son programme commun, le NFP dénonce explicitement «les massacres terroristes du Hamas».

La présidente socialiste de la région Occitanie (sud-ouest) Carole Delga, tenante d'une ligne de rupture avec LFI, a également exprimé son indignation. «Abject», a-t-elle écrit sur X, y voyant une «apologie du terrorisme» et un «porte-voix de la haine des juifs».

La France n'a toujours pas de nouveau gouvernement

«Je ne travaillerai pas avec des élus, un parti qui cautionnent ou refusent de condamner de telles positions», a déclaré de son côté le maire socialiste de Rouen (ouest) Nicolas Mayer-Rossignol, ouvertement opposé à une alliance de son parti avec celui de Jean-Luc Mélenchon.

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a dénoncé un hommage qui «devrait la mettre au ban de la vie politique» quand l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) a annoncé le dépôt d'une plainte pour «apologie du terrorisme».

La France n'a toujours pas de nouveau gouvernement depuis les législatives, dont le second tour a eu lieu le 7 juillet et lors desquelles le NFP est arrivé en tête, mais loin de la majorité absolue.

Après de longues et difficiles tractations entre LFI et le PS, le NFP a proposé de désigner au poste de Premier ministre une haute fonctionnaire inconnue du grand public, Lucie Castets, mais le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne nommerait pas de nouveau gouvernement avant la fin des Jeux olympiques «mi-août».

