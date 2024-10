La porte-parole du gouvernement français Maud Bregeon s'exprime aux côtés du ministre français de l'Économie, des Finances et de l'Industrie Antoine Armand (G) et du ministre français du Budget et des Comptes publics Laurent Saint-Martin (D) lors d'un point de presse à l'issue du conseil des ministres hebdomadaire au cours duquel le budget 2025 de la France a été présenté, le 10 octobre 2024 à Paris.

Photo: AFP