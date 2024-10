Le président Emmanuel Macron veut qu'«Emily in Paris» reste dans la capitale française, critiquant l'idée de déplacer l'héroïne. Il met en avant les retombées positives pour l'image du pays.

Emmanuel Macron est en colère contre la série «Emily in Paris»

Emmanuel Macron «se battra ardemment» pour que la série «Emily in Paris» reste dans la capitale française (Archive). Photo: Anadolu via Getty Images

Il semble que le couple présidentiel français est très investi dans la production d'«Emily in Paris». Brigitte Macron, la première dame, a donné la réplique dans la série à succès diffusée sur Netflix. De son côté, Emmanuel Macron souhaite qu'«Emily in Paris» reste dans la capitale française. Car spoiler alert, à la cinquième saison, l'héroïne fan de mode quitte Paris pour Rome.

Interrogé à ce sujet par le magazine culturel américain «Variety» mercredi 9 octobre, le président français ne mâche pas ses mots: «Nous nous battrons ardemment. Et nous leur demanderons de rester à Paris! 'Emily in Paris' à Rome n'a aucun sens.»

«Je suis moins attirant»

Emmanuel Macron voit à travers le succès de la série des retombées «super positives en termes d'attractivité pour le pays». Il se dit d'ailleurs «super fier» de l'apparition fugace de son épouse. «Elle était très heureuse de le faire. Cela ne dure que quelques minutes mais je pense que c'était un très bon moment pour elle», poursuit le président de la République.

«L'idée du 'cameo' (ndlr: passage éclair) nous est venue lorsque Darren Star (ndlr: créateur du programme) et moi l'avons rencontrée à l'Élysée en décembre 2022», avait révélé Lily Collins, star d'«Emily in Paris», dans le magazine «Elle». «Je suis moins attirant que Brigitte !», glisse aussi Emmanuel Macron quand «Variety» lui demande si les producteurs lui ont demandé de faire une apparition.

Des touristes déçus de Paris

Depuis son lancement en 2020, la série déchaîne les audiences et défraie la chronique. Il y a celles et ceux qui adorent, qui détestent et qui adorent détester.

«Emily in Paris» a notamment été critiquée à ses débuts dans l'Hexagone pour perpétuer un fantasme sur la Ville Lumière qui a la vie dure, du béret au Français «bon vivant», ou pour présenter une capitale aseptisée, très, parfois trop, «instagrammable». Certains touristes avaient d'ailleurs documenté, en pleurs, leur déception lors de leur visite de Paris après avoir visionné la série. Comme quoi, la vie n'est pas un film.