Sept personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble à Nice

Malgré l'intervention des pompiers dans un immeuble en flamme dans un quartier populaire de Nice, sept personnes sont décédées. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues.

Sept personnes sont mortes à Nice dans l'incendie d'un immeuble. (image d'illustration)

Un incendie dans un immeuble d'habitation a fait sept morts dans la nuit de mercredi à jeudi à Nice, ont annoncé les pompiers de la ville. Les pompiers ont été appelés vers 02h30 du matin pour un incendie, dont les causes sont encore inconnues, au septième étage d'un immeuble du quartier des Moulins, un quartier populaire de la ville. En dépit des importants moyens mis en œuvre, «malheureusement sept personnes sont décédées lors de cet incendie», ont précisé les secours. Ce jeudi matin, le procureur informe que la piste «criminelle» est privilégiée.

Une personne a par ailleurs été transportée en «urgence absolue» à l'hôpital et deux autres hospitalisées en «urgence relative». A leur arrivée sur les lieux, les secours ont été confrontés à un «violent feu d'appartement» au septième étage de l'immeuble. Ils ont effectué «trois sauvetages par échelle» aérienne et «33 mises en sécurité» de personnes. Au total, 25 engins et 72 sapeurs-pompiers ont été engagés pour lutter contre le sinistre.

Selon un poste X d'Éric Ciotti, président du parti Les Républicains, un enfant serait parmi les victimes.