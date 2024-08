Combien et à quel âge? Comment décider de l'argent de poche pour vos enfants

La question est épineuse et pourtant récurrente au sein des familles: faut-il donner de l’argent de poche à ses enfants? Et si oui, combien et à partir de quel âge? Blick a fait appel à Célia Brocard, responsable de projet chez Pro Juventute, pour y voir plus clair.