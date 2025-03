Poutine veut des élections en Ukraine sous l'égide de l'ONU

Le président russe veut placer l'Ukraine sous administration des Nations Unies. Photo: Getty Images

Le président russe Vladimir Poutine a proposé jeudi 27 mars de placer l'Ukraine sous administration des Nations Unies afin d'y organiser des élections. «Une telle pratique existe et, en principe, on peut bien sûr discuter de la possibilité d'une administration temporaire de l'ONU avec les Etats-Unis, les Etats européens et, bien sûr, avec nos partenaires et amis», a déclaré le chef du Kremlin lors d'une conversation avec des militaires responsables d'un sous-marin nucléaire.

Selon le président russe, ces élections «démocratiques» doivent permettre la mise en place d'un gouvernement capable d'oeuvrer pour la paix. «Nous entamerons alors des négociations en vue d'un traité de paix, nous signerons des documents légitimes, reconnus dans le monde entier», a-t-il dit.

Cette demande s'inscrit dans la continuité de deux arguments brandis par le Kremlin pour justifier la guerre d'agression russe en Ukraine. D'abord, Moscou affirme que son voisin ukrainien est un Etat en faillite, dans lequel des groupes nationalistes ont pris le pouvoir. La Russie considère ensuite que le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a plus de légitimité depuis la fin de son mandat l'année dernière.

Poutine sûr de sa victoire

Selon des juristes ukrainiens, la prolongation des pouvoirs est toutefois couverte par la loi martiale. Volodymyr Zelensky reste ainsi reconnu comme président au niveau international. De nouvelles élections semblent impossibles à organiser dans le pays en raison notamment de l'occupation de vastes territoires par la Russie.

Vladimir Poutine a souligné une nouvelle fois que la Russie était favorable une solution pacifique, «mais pas à nos dépens». Il s'est dit prêt à négocier, y compris avec les Européens, précisant toutefois que son pays ne se laisserait pas «duper.»

Sur le plan militaire, le chef du Kremlin se dit persuadé que la Russie remportera la guerre. Les forces armées russes auraient déjà conquis 99 % du territoire la région de Louhansk et plus de 70 % des territoires des régions de Donetsk, Kherson et Zaporijia. Selon Vladimir Poutine, les troupes ukrainiennes seraient sur le point de subir une défaite total «Il y a des raisons de croire que nous allons leur donner le coup de grâce.»