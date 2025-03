Zelensky aurait adressé une lettre d’excuses à Donald Trump

L'Ukraine se prépare à des discussions cruciales avec les Etats-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu lundi en Arabie saoudite, où se tiendra le lendemain une rencontre entre une délégation de Kiev et une équipe américaine qui compte y évoquer de futures négociations de paix pour mettre fin à l'invasion russe.

Ces discussions, très attendues et prévues mardi à Jeddah, doivent servir à «définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial» entre la Russie et l'Ukraine, avait indiqué l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui sera présent.

L'Ukraine est restée plus vague. «Nous espérons discuter et se mettre d'accord sur les décisions et étapes nécessaires», a dit Volodymyr Zelensky, sans préciser sur quel sujet. Kiev est favorable à un «dialogue constructif» mais veut que ses intérêts soient «pris en compte», avait insisté le président ukrainien, se disant persuadé que la réunion serait «productive».

Source: AFP