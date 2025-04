Syrie: un puissant groupe armé dans le sud annonce son intégration au ministère de la Défense

Un puissant groupe armé qui contrôle la région de Deraa, dans le sud de la Syrie, a annoncé dimanche sa dissolution et son intégration au ministère syrien de la Défense, dans un communiqué lu par son porte-parole.

Des scouts agitent un drapeau syrien lors d’un défilé à Damas, le 13 avril 2025. (Image d'illustration) Photo: AFP

«Nous, officiers, soldats et membres de ce qui était connu sous le nom de 8ème Brigade, annonçons officiellement la dissolution complète de cette formation et la remise de toutes ses ressources militaires et humaines au ministère de la Défense de la République arabe syrienne», a déclaré le colonel Mohamed al-Hourani, dans un enregistrement vidéo du groupe, sans affiliation islamiste, dirigé par Ahmad Al-Audeh.

Source: AFP