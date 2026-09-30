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Une pression toujours accrue
Xi prêt à combattre les forces pour l'indépendance de Taïwan

A Pékin, à la veille de la fête nationale, Xi Jinping a réaffirmé sa volonté de réunifier Taïwan à la Chine, condamnant les forces séparatistes et les ingérences étrangères dans les affaires de l'île.
Publié: il y a 35 minutes
La Chine communiste considère Taïwan sous gouvernement démocratique comme une partie «inaliénable» du territoire chinois
Photo: Florence Lo
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président chinois Xi Jinping a exprimé sa détermination à combattre les forces en faveur de l'indépendance de Taïwan ainsi que les ingérences extérieures dans les affaires de l'île mercredi, veille de la fête nationale. M. Xi a aussi réaffirmé l'objectif de «réunification» de la Chine continentale et de Taïwan.

La Chine communiste considère Taïwan sous gouvernement démocratique comme une partie «inaliénable» du territoire chinois, et la «réunification» comme non-négociable et inéluctable, y compris s'il faut employer la force.

«Nous devons approfondir les échanges et la coopération entre les deux rives du détroit, réprimer résolument les forces séparatistes prônant 'l'indépendance de Taïwan', nous opposer aux ingérences de forces extérieures, promouvoir le développement pacifique des relations entre les deux rivages et faire progresser la grande cause de la réunification nationale», a déclaré M. Xi dans un discours retranscrit par l'agence d'Etat Chine nouvelle et prononcé lors d'une réception à Pékin.

Pékin voit dans le leader taïwanais Lai Ching-te, ardent défenseur de la souveraineté de l'île, un «séparatiste», «un créateur de crises et un instigateur de guerres».

Pression sur Taïwan accue

La Chine a considérablement accru la pression, y compris militaire, sur Taïwan ces dernières années. Elle combat toute interaction étrangère avec Taïwan susceptible de remettre en cause le principe d'"une seule Chine».

Le soutien des Etats-Unis à Taïwan est un élément prééminent de la relation entre Pékin et Washington.

Le président Xi a demandé à son homologue Donald Trump lors d'une visite d'Etat la semaine passée de traiter «avec prudence» la question de Taïwan, selon Chine nouvelle. Il a ouvertement demandé que les Etats-Unis «s'opposent» à l'indépendance de Taïwan et s'éloignent de leur position historique qui est de ne pas la soutenir.

La visite de M. Xi aux Etats-Unis visait à maintenir le climat de décrispation entre les deux puissances, après des mois de guerre commerciale en 2025 et malgré la persistance des divergences et de la rivalité.

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