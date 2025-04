Avec sa guerre commerciale contre la Chine, le président américain Donald Trump prend de gros risques. Certes, les Etats-Unis sont économiquement plus puissants que la Chine. Pourtant, de nombreux signes laissent penser que Pékin pourrait sortir vainqueur.

Deux poids lourds de l'économie mondiale sont en conflit: Donald Trump et Xi Jinping. Photo: AFP

Daniel Jung

Les Etats-Unis n'ont aucune chance dans la guerre commerciale contre la Chine. C’est en substance le message que relaie actuellement un véritable bataillon de propagandistes et d’influenceurs chinois. «Bonjour depuis la Chine – je vais vous montrer tous les produits américains chez moi», dit l’un d’eux sur TikTok, un brin moqueur, en tendant simplement ses mains vides à la caméra.

Même les responsables politiques chinois affichent une grande confiance. Leurs discours traduisent un certain désintérêt pour les agitations du président américain. Ils en sont persuadés: la Chine sortira de toute façon gagnante. Et les exemples semblent leur donner raison.

La semaine dernière, Trump a été contraint d’exempter temporairement les téléphones et produits électroniques de ses lourdes taxes douanières, sans quoi les prix des smartphones auraient explosé. Les signes s’accumulent et indiquent que, dans ce bras de fer avec la Chine, Trump pourrait bien se casser les dents.

1 La Chine peut se passer du soja américain, les USA ne peuvent pas se passer de smartphones

Les principales exportations américaines vers la Chine concernent les graines oléagineuses et les céréales, notamment le soja, acheté en masse par Pékin. Or, la Chine peut aisément se tourner vers l’Amérique du Sud pour s’approvisionner.

En revanche, du côté chinois, ce sont les produits électroniques qui dominent les exportations vers les Etats-Unis, un secteur que Trump a d’ailleurs temporairement épargné de ses taxes les plus sévères. Les Américains dépendent aussi fortement de la Chine pour certains médicaments essentiels ou pour les terres rares, des ressources qui, elles, sont quasi impossibles à remplacer à court terme.

2 Les entreprises américaines produisent en Chine, les entreprises chinoises ne produisent pas aux Etats-Unis

Si les Chinois achètent moins de produits aux Etats-Unis, ce sont d'abord les agriculteurs américains qui en souffrent, notamment dans les Etats ruraux qui ont élu Trump. La Chine n'exploite pratiquement pas d'usines aux Etats-Unis.

En revanche, de nombreuses entreprises américaines fabriquent en Chine, à commencer par Apple, la plus grande capitalisation boursière au monde. Le géant ne peut pas délocaliser du jour au lendemain sa chaîne de production sophistiquée, avec sa main-d'œuvre spécialisée et ses fournisseurs locaux. C’est aussi pour cette raison que Trump a, pour l’instant, mis son «marteau douanier» de côté.

3 Les Etats-Unis s'isolent, la Chine se présente en partenaire fiable

La politique douanière agressive de Trump ne vise pas seulement la Chine, mais aussi nombre de ses alliés en Europe, au Canada et au Mexique. Certes, de nombreux droits de douane ont été suspendus pendant 90 jours, mais les 25% sur l'acier et l'aluminium restent en vigueur. Sans front international, l'impact des droits de douane américains sur la Chine reste toutefois limité.

Alors que Trump, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, s'attire les foudres de la moitié du monde, Xi Jinping forge en coulisses de nouvelles alliances en tant que défenseur fiable du commerce mondial. La Chine renforce actuellement ses partenariats avec l'UE, avec les pays de l'Asean en Asie du Sud-Est ou avec les partenaires de la «nouvelle route de la soie».

4 La Chine, «banque des Etats-Unis», dispose d’un levier de taille

Les Etats-Unis doivent beaucoup d'argent à la Chine, car celle-ci détient d'importants stocks d'obligations d'Etat américaines. En décembre 2024, la Chine détenait des titres de dette américains d'une valeur de 759 milliards de dollars. Certes, la part de la Chine ne représente que 2,1% de la dette totale américaine. Mais si la Chine devait les vendre, elle ferait massivement plonger leur valeur.

Les prix des obligations d'Etat américaines baisseraient, tandis que les taux d'intérêt augmenteraient. Ce serait un problème pour l'Etat américain, les entreprises et les particuliers car les hypothèques, les crédits automobiles et les crédits aux entreprises deviendraient également plus chers.

De quoi secouer l'économie américaine. D’ailleurs, selon Bloomberg, la Chine aurait déjà commencé à vendre. Dans ce contexte tendu sur le marché obligataire, Trump a repoussé une grande partie de ses taxes la semaine dernière.

5 Trump doit gagner des élections, Xi Jinping non

Les droits de douane de Trump augmentent les prix pour les consommateurs américains, ce qui alimente l'inflation et sape l'adhésion à sa politique. Le parti républicain doit faire face aux élections de mi-mandat en novembre 2026, où il risque de perdre ses maigres majorités au Parlement. Si Trump entraîne les Américains dans une récession, son parti devrait être sanctionné.

Xi Jinping, lui, n’a pas ce genre de problème. Le Parti communiste chinois peut présenter les sacrifices économiques comme un acte patriotique au service de la nation. La critique est de toute façon réprimée. Et les médias d’Etat décrivent la guerre commerciale comme un juste combat contre l’arrogance de l’Occident. En prime, Xi peut toujours accuser Trump – parfait bouc émissaire – d’être à l’origine des tensions.