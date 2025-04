Trump et Musk se prennent une première claque électorale

Trump dit qu'il pourrait se rendre en Arabie Saoudite dès le mois prochain

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu'il pourrait se rendre dès «le mois prochain» en Arabie Saoudite, pour ce qui serait son premier déplacement à l'étranger depuis son retour à la Maison Blanche.

«Ce pourrait être le mois prochain, peut-être un peu plus tard. Et nous irons également au Qatar et possiblement aussi dans d'autres pays. Les Emirats arabes unis sont très importants... Donc nous nous arrêterons sûrement aux Emirats et au Qatar», a-t-il annoncé devant la presse à la Maison Blanche.

Source: AFP