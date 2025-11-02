Les Etats-Unis et la Chine vont relancer leurs relations militaires pour réduire les tensions, a annoncé le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth après une rencontre avec Dong Jun en Malaisie. Les deux pays ont convenu de rétablir des canaux de communication.

Washington cherche à relancer les canaux militaires avec la Chine

Washington cherche à relancer les canaux militaires avec la Chine

Pete Hegseth lors du sommet de l'ASEAN, où il a rencontré les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, samedi en Malaisie. Photo: keystone-sda.ch

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré samedi que lors de discussions avec son homologue chinois, il a été convenu de relancer les relations entre les deux armées afin de «désamorcer les conflits et apaiser les tensions». Pete Hegseth a rencontré le ministre chinois de la Défense Dong Jun en marge d'un sommet régional en Malaisie, au lendemain des discussions entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump en Corée du Sud.

«Je viens de m'entretenir avec le président Trump, et nous sommes d'accord: les relations entre les Etats-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi bonnes», a écrit Pete Hegseth sur X, ajoutant qu'il s'était de nouveau entretenu avec Dong Jun depuis leur rencontre en face à face.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«L'amiral et moi-même sommes d'accord pour dire que la paix, la stabilité et les bonnes relations sont la meilleure voie pour nos deux grands et puissants pays», a-t-il déclaré, vantant une voie fondée sur «la force, le respect mutuel et les relations positives».

Des canaux pour désamorcer les problèmes

Le chef du Pentagone a ajouté qu'avec son homologue chinois, ils se sont «également mis d'accord sur la nécessité de mettre en place des canaux de communication entre les deux armées afin d'apaiser les tensions et de désamorcer tout problème pouvant survenir».

De tels canaux existent depuis des années, mais ils sont parfois tombés en désuétude. «Nous aurons bientôt d'autres réunions à ce sujet», a poursuivi Pete Hegseth. Pékin n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Selon un communiqué du ministère chinois de la Défense sur leur rencontre en Malaisie, Dong Jun a déclaré à Pete Hegseth que les deux pays devaient «renforcer le dialogue politique afin d'accroître la confiance et de dissiper les incertitudes», tout comme établir des relations militaires bilatérales «caractérisées par l'égalité, le respect, la coexistence pacifique et une dynamique positive stable».

Plus tôt cette année, Pete Hegseth avait averti que la Chine se «préparait sérieusement» à recourir à la force militaire pour bouleverser l'équilibre des pouvoirs en Asie, des propos qui lui avaient valu une vive réprimande de la part de Pékin.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, malgré des revendications concurrentes de ses voisins, y compris des alliés proches de Washington. Des tensions ont également éclaté à plusieurs reprises autour de Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire.