Vladimir Poutine a atterri en Alaska

Poutine a atterri en Alaska

Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a atterri à Anchorage, en Alaska. Il y rencontrera Donald Trump à la base militaire américaine d’Elmendorf-Richardson.

Initialement, il était prévu que Vladimir Poutine arrive à l’heure pour la réunion. Selon le Kremlin, l’atterrissage n’était pas prévu avant 11 heures, heure locale (21 heures, heure suisse). Le chef du Kremlin est finalement arrivé plus tôt que prévu.

Où est Donald Trump? Il est peut-être encore dans les airs. Aucun détail sur son atterrissage n’a pour l'instant été communiqué.

Selon Moscou, le sommet débutera à 11h30, heure locale (21h30, heure suisse). À l’issue de la rencontre, les deux chefs d’État tiendront une conférence de presse conjointe pour résumer les résultats des négociations, précise le Kremlin.