DE
FR
Trump décolle à bord d'Air Force One pour l'Alaska
0:36
Rencontre avec Poutine:Trump décolle à bord d'Air Force One pour l'Alaska

Mais où est Trump?
Vladimir Poutine a atterri en Alaska

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Soutenue par les Occidentaux et menée par son président, Volodymyr Zelensky, l’armée ukrainienne continue de résister à l'agression russe, après plus de trois ans de conflit.
Publié: 14:22 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Partager
il y a 2 minutes

Trump vient d'atterrir

D'abord Poutine, puis Trump. Le président américain vient d'atterrir à Anchorage.

il y a 5 minutes

Poutine a atterri en Alaska

Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a atterri à Anchorage, en Alaska. Il y rencontrera Donald Trump à la base militaire américaine d’Elmendorf-Richardson.

Initialement, il était prévu que Vladimir Poutine arrive à l’heure pour la réunion. Selon le Kremlin, l’atterrissage n’était pas prévu avant 11 heures, heure locale (21 heures, heure suisse). Le chef du Kremlin est finalement arrivé plus tôt que prévu.

Où est Donald Trump? Il est peut-être encore dans les airs. Aucun détail sur son atterrissage n’a pour l'instant été communiqué.

Selon Moscou, le sommet débutera à 11h30, heure locale (21h30, heure suisse). À l’issue de la rencontre, les deux chefs d’État tiendront une conférence de presse conjointe pour résumer les résultats des négociations, précise le Kremlin.

il y a 9 minutes

La bromance la plus dangereuse de la politique mondiale

Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent en Alaska – et le monde entier les observe, fasciné. Officiellement, les discussions portent sur la paix en Ukraine. Mais quiconque connaît l’histoire de ces deux hommes le sait: devant les caméras, la courtoisie diplomatique cache souvent bien plus que de simples sourires.

Depuis des années, leur relation alterne entre éloges appuyés et éclats de colère. Mais, au final, Vladimir Poutine a toujours trouvé un moyen de rallier Donald Trump à sa cause.

Pour Vladimir Poutine, ce sommet est l’occasion de soigner son image aux États-Unis et de gagner du terrain sur le plan politique. Pour Donald Trump, c’est l’opportunité de s’affirmer comme un acteur central de la négociation internationale.

il y a 24 minutes

Trump prêt à écourter le sommet si les discussions tournent mal

Selon le Kremlin, le sommet en Alaska pourrait durer jusqu’à sept heures. Mais il pourrait aussi s’achever beaucoup plus tôt… si la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump se passait mal.

«Je m’attends à ce que la rencontre se déroule bien, mais si ce n’est pas le cas, je rentrerai rapidement», a déclaré Donald Trump dans un court extrait d’une interview qui sera diffusée ultérieurement sur Fox News.

Trump dans une interview avec le présentateur de Fox, Bret Baier.

À la question du présentateur lui demandant s’il quitterait réellement le sommet, Donald Trump a répondu: «Oui, je partirais.»

Katharina Weber, experte en négociation, connaît bien les ressorts de ce type d’échanges. Blick s’est entretenu avec elle, et l’experte a notamment évoqué la stratégie adoptée par Donald Trump. Voici le lien vers l’article complet.

17:36 heures

La rencontre risque de durer des heures

Le Kremlin a estimé que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ce vendredi en Alaska, risquait de durer très longtemps.

«Dans l'ensemble, on peut imaginer que cela prendra au moins 6 à 7 heures», a indiqué à la télévision d'Etat russe le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que les dirigeants se rencontreraient en tête-à-tête, avant des négociations plus larges entre leurs délégations puis une conférence de presse commune.

16:23 heures

Retrouvailles entre Trump et Poutine à 21h

Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion à Anchorage, a annoncé le Kremlin. «A 11h précises (21h en Suisse), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera» sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de Vladimir Poutine pour l'Alaska.

Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP


15:29 heures

L'Ukraine «compte» sur Trump pour convaincre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi «compter» sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine. «Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les Etats-Unis», a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Il a également annoncé déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes progressent rapidement.

Source: AFP

15:06 heures

«Nous nous entendons bien»

A bord d'Air Force One, Donald Trump a vanté le «respect» mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine. «C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien», a déclaré le président américain aux journalistes quelques heures avant de retrouver son homologue russe en Alaska. 

Photo: AFP

Source: AFP

14:35 heures

Les internautes s'en donnent à cœur joie avant la rencontre Poutine-Trump

Sur les réseaux sociaux, la rencontre historique entre Trump et Poutine provoque de l'émotion. Au point que de nombreux internautes n'hésitent pas à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour générer des contenus humoristiques pour animer la toile.

Petit florilège.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
14:19 heures

Poutine fait escale en Extrême-Orient russe avant le sommet

En route pour le sommet avec le président américain Donald Trump en Alaska, le dirigeant russe a visité la région de Magadan, en Extrême-Orient russe.

Poutine fait escale en Extrême-Orient russe avant le sommet

Le chef du Kremlin profite de ces vols de longue distance pour prendre soin des régions russes, a commenté son porte-parole Dmitri Peskov. Ensuite, un vol de 3'000 kilomètres le conduira à Anchorage, la plus grande ville de l'Alaska. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus