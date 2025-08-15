Vladimir Poutine a atterri en Alaska

Trump vient d'atterrir
D'abord Poutine, puis Trump. Le président américain vient d'atterrir à Anchorage.
Poutine a atterri en Alaska
Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a atterri à Anchorage, en Alaska. Il y rencontrera Donald Trump à la base militaire américaine d’Elmendorf-Richardson.
Initialement, il était prévu que Vladimir Poutine arrive à l’heure pour la réunion. Selon le Kremlin, l’atterrissage n’était pas prévu avant 11 heures, heure locale (21 heures, heure suisse). Le chef du Kremlin est finalement arrivé plus tôt que prévu.
Où est Donald Trump? Il est peut-être encore dans les airs. Aucun détail sur son atterrissage n’a pour l'instant été communiqué.
Selon Moscou, le sommet débutera à 11h30, heure locale (21h30, heure suisse). À l’issue de la rencontre, les deux chefs d’État tiendront une conférence de presse conjointe pour résumer les résultats des négociations, précise le Kremlin.
La bromance la plus dangereuse de la politique mondiale
Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent en Alaska – et le monde entier les observe, fasciné. Officiellement, les discussions portent sur la paix en Ukraine. Mais quiconque connaît l’histoire de ces deux hommes le sait: devant les caméras, la courtoisie diplomatique cache souvent bien plus que de simples sourires.
Depuis des années, leur relation alterne entre éloges appuyés et éclats de colère. Mais, au final, Vladimir Poutine a toujours trouvé un moyen de rallier Donald Trump à sa cause.
Pour Vladimir Poutine, ce sommet est l’occasion de soigner son image aux États-Unis et de gagner du terrain sur le plan politique. Pour Donald Trump, c’est l’opportunité de s’affirmer comme un acteur central de la négociation internationale.
Trump prêt à écourter le sommet si les discussions tournent mal
Selon le Kremlin, le sommet en Alaska pourrait durer jusqu’à sept heures. Mais il pourrait aussi s’achever beaucoup plus tôt… si la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump se passait mal.
«Je m’attends à ce que la rencontre se déroule bien, mais si ce n’est pas le cas, je rentrerai rapidement», a déclaré Donald Trump dans un court extrait d’une interview qui sera diffusée ultérieurement sur Fox News.
À la question du présentateur lui demandant s’il quitterait réellement le sommet, Donald Trump a répondu: «Oui, je partirais.»
Katharina Weber, experte en négociation, connaît bien les ressorts de ce type d’échanges. Blick s’est entretenu avec elle, et l’experte a notamment évoqué la stratégie adoptée par Donald Trump. Voici le lien vers l’article complet.
La rencontre risque de durer des heures
Le Kremlin a estimé que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ce vendredi en Alaska, risquait de durer très longtemps.
«Dans l'ensemble, on peut imaginer que cela prendra au moins 6 à 7 heures», a indiqué à la télévision d'Etat russe le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquant que les dirigeants se rencontreraient en tête-à-tête, avant des négociations plus larges entre leurs délégations puis une conférence de presse commune.
Retrouvailles entre Trump et Poutine à 21h
Le président américain, Donald Trump, accueillera son homologue russe, Vladimir Poutine, à sa sortie d'avion à Anchorage, a annoncé le Kremlin. «A 11h précises (21h en Suisse), le président (Poutine, ndlr) doit atterrir, et le président Trump l'accueillera» sur le tarmac, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, aux agences officielles russes avant le départ de Vladimir Poutine pour l'Alaska.
Source: AFP
L'Ukraine «compte» sur Trump pour convaincre la Russie
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi «compter» sur Donald Trump pour mettre en terme à la guerre en Ukraine. «Il est temps de mettre fin à la guerre, et la Russie doit prendre les mesures nécessaires. Nous comptons sur les Etats-Unis», a-t-il ajouté dans une publication sur le réseau social X.
Il a également annoncé déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes progressent rapidement.
Source: AFP
«Nous nous entendons bien»
A bord d'Air Force One, Donald Trump a vanté le «respect» mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine. «C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien», a déclaré le président américain aux journalistes quelques heures avant de retrouver son homologue russe en Alaska.
Source: AFP
Les internautes s'en donnent à cœur joie avant la rencontre Poutine-Trump
Sur les réseaux sociaux, la rencontre historique entre Trump et Poutine provoque de l'émotion. Au point que de nombreux internautes n'hésitent pas à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour générer des contenus humoristiques pour animer la toile.
Petit florilège.
Poutine fait escale en Extrême-Orient russe avant le sommet
En route pour le sommet avec le président américain Donald Trump en Alaska, le dirigeant russe a visité la région de Magadan, en Extrême-Orient russe.
Le chef du Kremlin profite de ces vols de longue distance pour prendre soin des régions russes, a commenté son porte-parole Dmitri Peskov. Ensuite, un vol de 3'000 kilomètres le conduira à Anchorage, la plus grande ville de l'Alaska.