DE
FR

Trafic de viande
Arrêtés au Vietnam pour avoir volé 2700 chats

La police vietnamienne a appréhendé douze personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de trafiquants de viande de chat. Elles ont reconnu les faits.
Publié: il y a 3 minutes
Les suspects parcouraient les quartiers résidentiels en moto par petits groupes pour voler les chats du voisinage (photo prétexte).
Photo: IMAGO/Sergei Rusanov
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Douze hommes ont été arrêtés au Vietnam, accusés d’avoir volé près de 2700 chats pour leur viande en s’introduisant la nuit dans des quartiers résidentiels, ont indiqué lundi la police et les médias d’Etat.

La consommation de viande de chien et de chat est légale au Vietnam, mais les vendeurs sont tenus d’obtenir des certificats attestant de l’origine des animaux. Les douze hommes ont été arrêtés pour vol et ont reconnu «avoir volé et fait le trafic d’environ 2700 chats de différentes races», a indiqué la police dans un communiqué.

Ils agissaient entre 23h00 et 04h00, parcourant les quartiers résidentiels en moto par petits groupes pour voler les chats du voisinage, ont décrit les médias d’Etat.

Autre réseau démantelé

Des machines à dépecer, des pièges à chats et des balances ont été saisis à Hô Chi Minh-Ville, dans le sud du pays. Ce réseau avait déjà été ciblé en juillet. La police avait alors saisi 50 chats vivants ainsi que 55 pièges à chats, deux balances et deux machines à dépecer.

Plus tôt cette année, 18 personnes avaient été arrêtées à Hô Chi Minh-Ville, accusées d’appartenir à deux réseaux différents de vol de chats.

Selon des informations parues dans la presse, les chats volés peuvent être vendus à des restaurants pour au moins 70'000 dongs (2,23 francs) le kilo.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus