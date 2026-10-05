La police vietnamienne a appréhendé douze personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de trafiquants de viande de chat. Elles ont reconnu les faits.

AFP Agence France-Presse

Douze hommes ont été arrêtés au Vietnam, accusés d’avoir volé près de 2700 chats pour leur viande en s’introduisant la nuit dans des quartiers résidentiels, ont indiqué lundi la police et les médias d’Etat.

La consommation de viande de chien et de chat est légale au Vietnam, mais les vendeurs sont tenus d’obtenir des certificats attestant de l’origine des animaux. Les douze hommes ont été arrêtés pour vol et ont reconnu «avoir volé et fait le trafic d’environ 2700 chats de différentes races», a indiqué la police dans un communiqué.

Ils agissaient entre 23h00 et 04h00, parcourant les quartiers résidentiels en moto par petits groupes pour voler les chats du voisinage, ont décrit les médias d’Etat.

Autre réseau démantelé

Des machines à dépecer, des pièges à chats et des balances ont été saisis à Hô Chi Minh-Ville, dans le sud du pays. Ce réseau avait déjà été ciblé en juillet. La police avait alors saisi 50 chats vivants ainsi que 55 pièges à chats, deux balances et deux machines à dépecer.

Plus tôt cette année, 18 personnes avaient été arrêtées à Hô Chi Minh-Ville, accusées d’appartenir à deux réseaux différents de vol de chats.

Selon des informations parues dans la presse, les chats volés peuvent être vendus à des restaurants pour au moins 70'000 dongs (2,23 francs) le kilo.