Le président américain accuse le Canada de «grave déformation des faits» et qualifie la diffusion de la publicité d'acte hostile. Trump avait déjà rompu les relations commerciales avec le Canada plus tôt cette semaine.

Trump augmente de 10% les droits de douane avec le Canada

Donald Trump relance sa guerre commerciale contre le Canada. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Donald Trump, qui a décidé cette semaine de rompre les relations commerciales avec le Canada en rétorsion à une campagne publicitaire contre les droits de douane américains, a annoncé samedi sur sa plateforme Truth Social leur hausse de 10% à l'encontre d'Ottawa.

«Leur publicité devait être retirée, IMMEDIATEMENT, mais ils l'ont laissée être diffusée hier (vendredi) soir pendant la World Series, en sachant qu'il s'agissait d'une FRAUDE», a lancé le président américain, en référence à cette campagne publicitaire contre les droits de douane, qui a notamment été diffusée à l'occasion du premier match très suivi des finales du championnat nord-américain de base-ball.

«En raison de leur grave déformation des faits, et de leur acte hostile, j'augmente les droits de douane sur le Canada de 10% supplémentaire par rapport à ce qu'il paie actuellement», a ajouté Donald Trump.