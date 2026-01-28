Washigton commence à débloquer des fonds vénézuéliens
Les Etats-Unis ont commencé à débloquer des fonds vénézuéliens jusqu'ici gelés par des sanctions, a affirmé mardi la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, signal supplémentaire d'un rapprochement entre Caracas et Washington.
Le président américain Donald Trump a imposé en 2019, durant son premier mandat, une batterie de sanctions contre le Venezuela alors dirigé par Nicolas Maduro, dont un embargo pétrolier, en réaction à une première réélection contestée du président socialiste. Maduro avait estimé en 2022 que les fonds bloqués par les sanctions internationales s'élevaient à environ 30 milliards de dollars.
«Nous sommes en train de débloquer des ressources du Venezuela, qui appartiennent au peuple vénézuélien», a assuré Delcy Rodriguez lors d'une allocution à la télévision d'Etat mardi. «Cela nous permettra d'investir des ressources importantes dans l'équipement des hôpitaux, du matériel que nous achetons aux Etats-Unis et dans d'autres pays», a-t-elle ajouté, sans préciser le montant des fonds débloqués.
Delcy Rodriguez a été investie cheffe de l'Etat par intérim le 5 janvier, deux jours après la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis lors d'une opération militaire spectaculaire à Caracas. Elle a depuis offert des gages de coopération à Washington.
La présidente vénézuélienne nomme de nouveaux commandants militaires après la chute de Maduro
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a nommé de nouveaux commandants militaires après la capture par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro, a annoncé mercredi un haut responsable de l'armée sur son compte Telegram.
Douze officiers supérieurs ont été nommés à la tête de régions militaires, a indiqué ce responsable. Après la chute de Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez avait déjà nommé un ancien chef des services de renseignements (Sebin) à la tête de la garde présidentielle et du contre-espionnage.
La présidente du Venezuela dit aborder «sans crainte» le dialogue avec les Etats-Unis
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a déclaré mercredi qu'elle entamait un processus de dialogue avec les Etats-Unis «sans aucune crainte» alors que la Maison Blanche a annoncé vouloir l'inviter à une date restant à définir.
«Nous sommes dans un processus de dialogue, de travail avec les Etats-Unis, sans aucune crainte, pour affronter les divergences, les difficultés, les plus sensibles et les moins sensibles, pour les aborder par la voie de la diplomatie», a indiqué, lors d'une réunion avec des gouverneurs et des maires, Delcy Rodriguez, investie présidente le 5 janvier, deux jours après la capture du président Nicolas Maduro au coeur de Caracas par l'armée américaine.
Quarante-sept militaires vénézuéliens tués lors de l'opération américaine
Au moins 47 militaires vénézuéliens ont été tués lors de l'opération militaire des Etats-Unis qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier, a annoncé vendredi le ministre de la Défense Vladimir Padrino Lopez. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé un bilan de 100 morts la semaine dernière, alors que les autorités cubaines avaient indiqué que 32 Cubains du dispositif chargé de la protection de Maduro avaient été tués.
Vendredi, le général Padrino a lui fait part d'un bilan de «83 décès et plus de 112 blessés» dont «47 hommes et femmes de la Force armée nationale bolivarienne». «Neuf femmes (militaires) ont donné leur vie», a-t-il précisé lors d'une messe en hommage aux victimes.
«Qu'ont fait nos hommes et nos femmes de notre Force armée nationale bolivarienne face à l'agression militaire? Donner leur vie. Ils ont été à la hauteur de l'histoire, de la patrie», a lancé le général Padrino, ministre de la Défense depuis 2014.
Maria Machado offre la médaille de son prix Nobel à Trump
L'opposante vénézuelienne Maria Corina Machado a dit avoir «offert» à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche jeudi. «J'ai offert au président des Etats-Unis la médaille du prix Nobel de la paix», a-t-elle déclaré à des journalistes au Capitole, siège du Congrès américain.
Interrogée pour savoir si le président américain avait gardé la médaille, elle n'a pas répondu. De son côté Donald Trump a salué jeudi le «geste magnifique» de l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. «Maria m'a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j'ai accompli. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Pour expliquer son geste, Maria Corina Machado a fait une comparaison avec le marquis de Lafayette, l'officier français qui a aidé les Etats-Unis pendant la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, en disant qu'il avait remis une médaille à l'effigie du premier président américain, George Washington, à Simon Bolivar.
Le Vénézuélien a mené avec succès une série de luttes pour l'indépendance contre l'Espagne. «200 ans plus tard, le peuple de Bolivar rend à l'héritier de Washington une médaille, en l'occurrence celle du prix Nobel de la paix, en reconnaissance de son engagement unique en faveur de notre liberté», a-t-elle affirmé. Le président américain a jusqu'à présent écarté l'opposante de sa stratégie au Venezuela.
La présidente par intérim évoque une «réforme partielle» de la loi sur le pétrole
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a évoqué jeudi dans un discours devant l'Assemblée nationale, une «réforme partielle» de la loi sur le pétrole moins de deux semaines après l'intervention américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.
Delcy Rodriguez n'a pas donné d'indications précises sur le texte de loi dans son discours sur l'état de Nation, mais a brandi un dossier rouge devant les élus, tout en déclarant: «Je demande à cet organe législatif d'approuver cette réforme partielle.»
Le secteur pétrolier du pays, qui dispose des plus grandes réserves de la planète, est en mauvais état et nécessite d'immenses investissements, tant pour rénover les infrastructures existantes que pour exploiter de nouveaux gisements.
Le Venezuela n'a «pas peur d'affronter diplomatiquement» les Etats-Unis
La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé jeudi dans un discours au parlement que le pays n'avait pas peur «d'affronter diplomatiquement» les Etats-Unis, moins de deux semaines après l'attaque américaine du 3 janvier qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.
«Nous savons que les Etats-Unis sont très puissants. (...) Nous n'avons pas peur d'affronter diplomatiquement, par le dialogue politique» les Etats-Unis, a dit Delcy Rodriguez dans son discours sur l'Etat de la Nation, déclenchant une ovation de l'Assemblée nationale.
Delcy Rodriguez a également réclamé aux États-Unis le «respect pour la dignité du président Nicolás Maduro» et celle des son épouse Cilia Flores, également capturée lors de l'intervention. Accusé de narco-trafic, le couple est emprisonné aux Etats-Unis dans l'attente de leur jugement.
Investie le 5 janvier, Delcy Rodriguez, qui était la vice-présidente de Nicolas Maduro, fait partie des personnalités sanctionnées par les autorités américaines. Mercredi, Donald Trump avait estimé que la présidente par intérim était une «personne formidable» assurant que les États-Unis «travaillaient très bien» avec la nouvelle dirigeante.
L'opposante vénézuélienne Machado est arrivée à la Maison Blanche
L'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado est arrivée jeudi à la Maison Blanche, peu après 12h00 locale (18h00 en Suisse), a constaté un photographe de l'AFP.
Trump reçoit Maria Corina Machado, opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix
Donald Trump reçoit ce jeudi l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qu'il a jusqu'ici écartée de sa stratégie au Venezuela, mais dont il semble espérer un geste concernant le prix Nobel de la paix qu'elle a reçu l'an dernier.
Sa venue à la Maison Blanche intervient au lendemain d'une «longue conversation» du président américain avec la présidente par intérim du pays d'Amérique latine, Delcy Rodriguez, confirmant sa ferme intention de traiter jusqu'à nouvel ordre avec l'équipe dirigeante restée en place à Caracas après la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.
Il n'a eu que des éloges pour l'ancienne vice-présidente du dirigeant déchu, une «personne formidable», assurant pendant un échange avec la presse qu'il «travaillait très bien» avec les autorités vénézuéliennes. Delcy Rodriguez a parlé d'un entretien «productif et courtois», «dans un cadre de respect mutuel».
S'il ne montre aucune velléité pour l'instant de soutenir l'opposition vénézuélienne ni d'organiser des élections dans ce pays, Donald Trump a assuré à la chaîne Fox News qu'il était «impatient» de voir Maria Corina Machado.
Une résolution pour limiter les pouvoirs de Trump au Venezuela enterrée par le Sénat
Deux sénateurs républicains ont fait volte-face mercredi et permis finalement de tuer dans l'oeuf une résolution au Congrès américain visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump au Venezuela, après de fortes critiques du président contre les élus frondeurs de son camp.
Une première motion de procédure avait été approuvée jeudi dernier avec 52 voix pour, dont celles de cinq sénateurs républicains. Mais une nouvelle motion mercredi – adoptée par la majorité républicaine – a permis de repousser sine die le vote sur le texte lui-même, évitant un camouflet pour Donald Trump.
Les sénateurs Todd Young et Josh Hawley, qui avaient voté «pour» la semaine dernière, ont finalement changé de position. Les deux élus républicains ont déclaré avoir changé d'avis après avoir reçu l'engagement du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qu'en cas de futur déploiement militaire américain au Venezuela, le Congrès sera notifié en bonne et due forme.
La résolution avait pour but «d'ordonner le retrait des forces armées des Etats-Unis des hostilités à l'intérieur du – ou contre le – Venezuela qui n'ont pas été autorisées par le Congrès». Donald Trump n'aurait ainsi pas été autorisé à lancer de nouvelles opérations militaires contre le Venezuela sans un vote préalable des parlementaires.
Longue conversation téléphonique entre Trump et Delcy Rodriguez
Donald Trump et la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez ont tous deux annoncé mercredi avoir eu une «longue conversation» - la première rendue publique depuis la capture de Nicolas Maduro le 3 janvier -, le début d'une «nouvelle ère» selon Delcy Rodriguez.
Le président américain, qui a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait gérer le pétrole vénézuélien, a assuré que les Etats-Unis «travaillaient très bien» avec la nouvelle dirigeante – ancienne vice-présidente de Maduro –, qu'il a qualifiée de «personne formidable».
«Nous faisons des progrès considérables en contribuant à la stabilisation et au redressement du Venezuela. De nombreux sujets ont été abordés, notamment le pétrole, les minerais, le commerce et, bien sûr, la sécurité nationale. Ce partenariat entre les Etats-Unis d'Amérique et le Venezuela sera spectaculaire pour tous. Le Venezuela sera bientôt à nouveau grand et prospère, peut-être plus que jamais auparavant!», s'est emballé Donald Trump.
Il recevra jeudi l'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado. Le président américain a laissé entendre que l'opposante, écartée jusqu'ici par Washington pour prendre des responsabilités dans son pays, pourrait lui remettre sa distinction.
De son côté Delcy Rodriguez a parlé d'un appel «long, productif et courtois», quelques minutes après que le président américain l'eut rendu public. «Nous avons abordé un agenda de travail bilatéral au bénéfice de nos peuples, ainsi que des questions en suspens dans la relation entre nos gouvernements», a-t-elle indiqué.
