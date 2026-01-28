Washigton commence à débloquer des fonds vénézuéliens

Les Etats-Unis ont commencé à débloquer des fonds vénézuéliens jusqu'ici gelés par des sanctions, a affirmé mardi la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, signal supplémentaire d'un rapprochement entre Caracas et Washington.

Le président américain Donald Trump a imposé en 2019, durant son premier mandat, une batterie de sanctions contre le Venezuela alors dirigé par Nicolas Maduro, dont un embargo pétrolier, en réaction à une première réélection contestée du président socialiste. Maduro avait estimé en 2022 que les fonds bloqués par les sanctions internationales s'élevaient à environ 30 milliards de dollars.

«Nous sommes en train de débloquer des ressources du Venezuela, qui appartiennent au peuple vénézuélien», a assuré Delcy Rodriguez lors d'une allocution à la télévision d'Etat mardi. «Cela nous permettra d'investir des ressources importantes dans l'équipement des hôpitaux, du matériel que nous achetons aux Etats-Unis et dans d'autres pays», a-t-elle ajouté, sans préciser le montant des fonds débloqués.

Delcy Rodriguez a été investie cheffe de l'Etat par intérim le 5 janvier, deux jours après la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis lors d'une opération militaire spectaculaire à Caracas. Elle a depuis offert des gages de coopération à Washington.

Source: AFP