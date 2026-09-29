Après 41 ans dans le couloir de la mort pour un meurtre qu’il n’a pas commis, Douglas Stewart Carter, 71 ans, a été libéré en Utah grâce à de nouvelles analyses ADN.

Un homme libéré après 41 ans dans le couloir de la mort

Un homme libéré après 41 ans dans le couloir de la mort

Un homme de 71 ans qui a passé plus de quatre décennies dans le couloir de la mort en Utah (ouest) accusé à tort du meurtre d'une femme a été libéré lundi, après de nouvelles analyses ADN. L'annonce a été faite par son avocat mardi.

Douglas Stewart Carter avait été condamné en 1985 pour le meurtre d'Eva Olesen, qui était la tante du chef de la police de Provo, une ville de l'Utah. Il avait de nouveau été condamné lors d'un nouveau procès en 1992.

Cet homme noir avait été mis en cause par deux témoins et avait signé des aveux. La version mise en avant par l'accusation était celle d'un cambriolage ayant mal tourné.

Douglas Stewart Carter a continué à clamer son innocence, affirmant que ses aveux lui avaient été extorqués par la police, avant que les deux témoins n'avouent deux décennies plus tard que la police les avait payés et avait fait pression sur eux pour qu'ils témoignent à charge.

«L'Etat lui a volé 41 ans de sa vie et lui a fait subir les horreurs du couloir de la mort pendant plus de 40 ans, mais ce soir, il est enfin chez lui», a indiqué Neal Hamilton son avocat, dans un communiqué adressé à l'AFP. «C'est un grand jour», a-t-il salué.

Nouvelles analyses ADN

Il a fallu attendre de nouvelles analyses ADN de prélèvements effectués sur la scène du crime, qui ne correspondent pas à celui de M. Carter, pour qu'il soit remis en liberté sous caution.

La défense de M. Carter pointait un autre témoignage affirmant qu'un homme blanc avait été vu quittant la scène du crime. Mais la police n'a jamais voulu examiner la piste et se pencher sur d'autres possibles suspects dont le mari de Mme Olesen, qui aurait pu être impliqué. Celui-ci est décédé en 2009.

La Cour suprême de l'Etat avait demandé il y a quelques mois un nouveau procès dans cette affaire, arguant de «fautes graves» de la police durant l'enquête. Celui-ci doit se tenir en 2027.