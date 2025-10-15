21:10 heures

Donald Trump et le directeur du FBI préparent une mystérieuse annonce à la Maison Blanche

Donald Trump et Kash Patel s'exprimeront devant la presse à 21 heures. Le sujet de cette conférence de presse conjointe reste encore flou. Cependant, les médias américains spéculent déjà sur le sujet principal.

Donald Trump et le directeur du FBI préparent une mystérieuse annonce à la Maison Blanche Photo: AFP

Outre la lutte de Donald Trump contre la criminalité et donc du déploiement de la Garde nationale, les deux hommes pourraient également discuter des priorités du FBI pendant la paralysie du gouvernement américain.

Selon un responsable de la Maison Blanche, Donald Trump et Kash Patel discuteront des efforts de l'administration pour lutter contre la criminalité dans des villes comme Memphis, dans le Tennessee, et Chicago. Les mesures fédérales d’application de la loi pourraient être élargies, rapporte «The Hill».