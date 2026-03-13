DE
FR

Incident en Irak
Un avion de ravitaillement américain s'écrase, quatre membres d'équipage tués

Quatre membres d'équipage d'un avion militaire américain ont perdu la vie dans un crash en Irak, a annoncé le Centcom. L'accident n'est pas lié à des tirs hostiles, selon les premières enquêtes.
Publié: 11:23 heures
|
Dernière mise à jour: 11:28 heures
L'incident ne serait pas dû à des tirs hostiles.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Quatre membres d'équipage ont péri dans le crash de l'avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak, a annoncé vendredi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. La perte de ce KC-135 n'était pas due à «des tirs hostiles», a-t-il précisé.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Aux environs de 18h00 GMT le 12 mars, un avion ravitailleur américain KC-135 s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak. Quatre des six membres d'équipage présents à bord ont été confirmés morts, tandis que les opérations de secours se poursuivent», a indiqué le Centcom dans un message posté sur X. «La perte de l'appareil n'est pas due à des tirs ennemis ni à des tirs amis», a insisté le communiqué.

«Les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête et l'identité des militaires décédés sera gardée confidentielle jusqu'à 24 heures après que leurs familles aient été informées», ont indiqué les autorités.

Troisième avion perdu

Dans un communiqué précédent le Centcom avait indiqué que deux appareils KC-135 étaient impliqués dans l'incident. «L'un des appareils s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak et le second a atterri en toute sécurité», avait indiqué le Centcom dans ce communiqué.

L'armée iranienne avait affirmé plus tôt dans un communiqué publié par la télévision d'Etat que l'avion avait été touché par un missile tiré par des mouvements armés pro-iraniens dans l'ouest de l'Irak et que l'équipage n'avait pas survécu au crash.

Actu sur l'Iran
Les premiers mots de Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême d'Iran
Un appel clair à la vengeance
Les premiers mots de Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême d'Iran
Mojtaba Khamenei appelle à la vengeance et à fermer les bases américaines
Le prix du pétrole explose
Mojtaba Khamenei appelle à la vengeance et à fermer les bases américaines

La Résistance islamique en Irak, une alliance informelle de factions irakiennes soutenues par l'Iran, a revendiqué avoir abattu un KC-135. Elle a ensuite déclaré avoir également pris pour cible un autre appareil, en ajoutant que l'équipage avait réussi à s'en échapper. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, cette alliance revendique quotidiennement des attaques contre les intérêts américains en Irak et dans toute la région, mais elle nomme rarement ses cibles.

Il s'agit du quatrième avion militaire perdu par les Etats-Unis depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février, après que trois avions de combat F-15 ont été abattus par des tirs amis accidentels du Koweït. D'une longueur de 41,5 m pour une envergure de près de 40 m, le Boeing KC-135 "Stratotanker" possède quatre réacteurs et a une capacité de chargement pouvant aller jusqu'à plus de 38 tonnes selon sa configuration.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus