Marco Rubio veut «ouvrir la voie» à une Ukraine souveraine

Une attaque «terroriste» russe de drones sur la capitale fait un mort et 11 blessés, selon Kiev

​Une attaque «terroriste» russe de drones sur Kiev et sa banlieue dans la nuit de vendredi à samedi a fait au moins un mort et 11 blessés, dont des femmes et un enfant, ainsi que de gros dégâts matériels, ont annoncé les autorités.​

De fortes explosions ont d'abord été entendues vers minuit par des journalistes de l'AFP au centre de Kiev et le maire de la ville, Vitali Klitschko, les a aussitôt attribuées aux forces armées de Moscou.

«La mort d'une personne a été confirmée» dans un quartier de la gigantesque capitale, a indiqué sur son compte Telegram le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymur Tkachenko, précisant qu'il s'agissait d'un «homme».

«Terroriser» les civils

Il a dressé un nouveau bilan très provisoire et en constante évolution de «huit résidents de Kiev blessés et d'un tué». L'édile Klitschko avait indiqué auparavant qu'un adolescent de 13 ans se trouvait parmi les blessés.

L'administration militaire de Kiev a fustigé dans un communiqué «une attaque terroriste cynique de la Fédération de Russie», au moyen de drones, ayant frappé neuf endroits différents de cinq quartiers. Il s'agit «de la part des Russes de terroriser purement et simplement la population civile», a tonné sur Telegram Tymur Tkachenko.

Quant au maire, il a exhorté ses administrés à «rester dans les abris» souterrains tant que l'attaque se poursuivrait. Plusieurs immeubles résidentiels, dont l'un de 25 étages et l'autre de 14 étages, des maisons individuelles et des automobiles ont également été plus ou moins gravement endommagés, ont précisé Messieurs Klitschko et Tkachenko.

Source: AFP