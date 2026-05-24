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Le suspect a été abattu
Des tirs éclatent près de la Maison Blanche en présence de Trump

Des tirs ont éclaté samedi soir près de la Maison Blanche à Washington. Le suspect a été abattu par le Secret Service. Donald Trump se trouvait sur place au moment des faits.
Publié: 02:38 heures
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Dernière mise à jour: 02:50 heures
Le Secret Service a abattu un homme qui a ouvert le feu devant la Maison Blanche samedi soir 23 mai.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des coups de feu ont été tirés samedi soir près de la Maison Blanche à Washington, déclenchant la mobilisation d'importantes forces de police dans le quartier, a annoncé la police fédérale (FBI). Le chef du FBI, Kash Patel a confirmé ces tirs. «Le FBI est sur place et apporte son soutien au Secret Service, qui intervient à la suite de coups de feu tirés près de la Maison Blanche», a-t-il écrit sur X, en faisant référence au service chargé de la protection rapprochée de la présidence et de la vice-présidence.

L'homme qui a ouvert le feu sur des agents du Secret Service devant la Maison Blanche est décédé après avoir été touché par balle, a indiqué ce service de sécurité présidentiel dans un communiqué transmis aux médias américains. Un passant a également été touché lors de l'échange de coups de feu, a précisé le Secret Service, sans donner d'informations sur l'état de santé de la victime. Le tireur a ouvert le feu sur des agents à un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche, et «les policiers du Secret Service ont riposté, touchant le suspect, qui a été transporté dans un hôpital de la région, où il est décédé par la suite», indique le communiqué.

Trump sur place

Le président Donald Trump, qui a annulé tous ses déplacements ce week-end pour cause de crise avec l'Iran, était présent à la Maison Blanche au moment de cet incident. Un touriste canadien, Reid Adrian, a déclaré à l'AFP qu'il se trouvait dans le quartier lorsque «nous avons entendu entre 20 et 25 détonations qui ressemblaient à des feux d'artifice, mais c'étaient des coups de feu, et tout le monde s'est alors mis à courir».

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La police a bouclé l'accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone. Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur le réseau social X qu'on leur avait ordonné de courir se mettre à l'abri dans la salle de presse de la Maison Blanche.

Nouvelle tentative

La correspondante d'ABC News, Selina Wang, était en train d'enregistrer une vidéo destinée aux réseaux sociaux lorsque des coups de feu ont apparemment retenti. Elle a capturé le bruit des détonations alors qu'elle se jetait à terre. «On aurait dit des dizaines de coups de feu», a-t-elle déclaré sur X.

Un porte-parole du Secret Service a indiqué à l'AFP par SMS que l'agence était toujours en train de recueillir des informations sur ce qui s'est produit Donald Trump, 79 ans, a été la cible de trois tentatives d'assassinat présumées, dont la plus récente a eu lieu le 25 avril lorsqu'un homme armé a pris d'assaut un portique de sécurité près de la salle de bal où le président participait à un dîner avec les médias.

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