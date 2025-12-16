Trump devrait porter plainte contre la BBC ce mardi

Donald Trump, qui accuse la BBC de diffamation pour un montage vidéo trompeur, a dit lundi qu'il porterait plainte contre le groupe audiovisuel public britannique dans la journée ou mardi. «Nous porterons cette plainte probablement cet après-midi ou demain matin», a dit le président américain au cours d'un échange avec la presse à la Maison Blanche.

«Ils ont littéralement mis des mots dans ma bouche», s'est-il plaint. Il y a quelques semaines, le président américain avait affirmé qu'il réclamerait «entre un et cinq milliards de dollars» à la BBC. La chaîne, dont l'audience et la réputation dépassent les frontières du Royaume-Uni, est dans la tourmente depuis des révélations sur son magazine phare d'information «Panorama».

Ce dernier a diffusé, juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts d'un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021 montés de telle façon que le républicain semble appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington. Le président de la BBC Samir Shah a depuis envoyé une lettre d'excuses à Donald Trump, sans réussir à apaiser le milliardaire de 79 ans.

Le président américain a lancé ou menacé de lancer des plaintes contre plusieurs groupes de médias aux Etats-Unis, dont certains ont versé de coquettes sommes pour mettre fin aux poursuites. Depuis son retour au pouvoir, il a fait entrer à la Maison Blanche de nombreux créateurs de contenus et influenceurs qui lui sont favorables, tout en multipliant les insultes contre des journalistes issus de médias traditionnels.

Source: AFP