Donald Trump annonce que des produits sud-coréens seront taxés à 25%
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que les droits de douane visant certains produits sud-coréens seront désormais de 25%, estimant que le Parlement local n'avait pas ratifié assez rapidement l'accord commercial signé entre les deux pays.
«Dans la mesure où le Parlement coréen n'a pas adopté notre accord commercial historique, ce qui est sa prérogative, j'ai décidé d'augmenter les droits de douane sur les automobiles, le bois de construction, les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques de 15% à 25%», a écrit Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.
«Le président Lee et moi-même sommes parvenus à un grand accord entre nos deux pays le 30 juillet et nous en avons réaffirmé les conditions lorsque je me suis rendu en Corée du Sud le 29 octobre. Pourquoi le Parlement coréen ne l'a-t-il pas approuvé?», s'est interrogé Trump.
Négocié pendant plusieurs mois, l'accord entre les deux pays a été finalisé fin octobre 2025 et ramenait notamment les droits de douane appliqués aux produits sud-coréens à 15% maximum, y compris ceux concernés par des droits de douane sectoriels, comme l'automobile, théoriquement visés par des droits de douane plus élevés.
Source: AFP
Trump impute la mort de deux Américains, tués par la police, au «chaos» causé par les démocrates
Donald Trump a imputé dimanche la mort de deux Américains, tués par la police fédérale à Minneapolis, au «chaos provoqué par les démocrates», au moment où son administration fait face à la pression de l'opposition et de la population de cette ville du nord des Etats-Unis.
Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans employé en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants, a été tué samedi lors d'une manifestation contre des opérations de la police de l'immigration (ICE). Son décès vient aggraver une situation déjà tendue depuis celui de Renee Good, une Américaine tuée par balle le 7 janvier par un agent de l'ICE à Minneapolis déjà.
Le président américain a imputé ces deux morts aux élus démocrates de la ville et de l'Etat, qui s'opposent à son action. «Malheureusement, deux citoyens américains ont perdu la vie à cause de ce chaos provoqué par les démocrates», a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.
Minneapolis est secouée depuis plusieurs semaines par un mouvement de protestation contre la présence de l'ICE. Dimanche, ils étaient nombreux à se recueillir dans un froid glacial devant un mémorial de fortune dressé en hommage à Alex Pretti, sur le lieu des tirs.
Source: AFP
Donald Trump menace le Canada de «droits de douane à 100%» en cas d'accord commercial avec la Chine
Donald Trump a menacé samedi d'imposer des «droits de douane à 100%» sur les importations canadiennes aux Etats-Unis en cas d'accord commercial entre le Canada et la Chine, après qu'Ottawa a annoncé un accord préliminaire à Pékin la semaine dernière.
Si le Premier ministre canadien Mark Carney «pense qu'il va faire du Canada un 'port de dépôt' pour que la Chine envoie ses biens et produits aux Etats-Unis, il se trompe lourdement», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. Le républicain a évoqué des droits de douane «de 100» qui impliqueraient de doubler le prix des produits canadiens franchissant la frontière avec les Etats-Unis.
«La Chine va manger le Canada tout cru»
Depuis son retour au pouvoir il y a un an, Donald Trump n'a pas ménagé son voisin du nord, suggérant notamment de l'annexer pour en faire le 51e Etat américain et en faisant du Canada une des premières cibles de sa guerre commerciale tous azimuts. La majorité des échanges entre les deux pays reste toutefois exemptée de droits de douane, Donald Trump continuant à respecter une grande partie de l'actuel accord de libre-échange nord-américain.
Mais la menace revient dès que la relation connaît des à-coups. Et le chef de l'Etat américain a peu apprécié plus tôt cette semaine l'écho reçu par un discours de Mark Carney au Forum économique mondial à Davos (Suisse). Mark Carney avait pointé la fracture de l'ordre mondial et appelé les «puissances moyennes» à s'unir pour faire face aux forces «hégémoniques». Donald Trump lui avait répondu que le Canada existait «grâce aux Etats-Unis».
«La Chine va manger le Canada tout cru, complètement le dévorer, y compris en détruisant leurs entreprises, leur tissu social, et leur mode de vie général», a affirmé Trump dans son message samedi. Mark Carney s'est rendu la semaine dernière en Chine où il a scellé, selon ses termes, «un accord commercial préliminaire, mais historique, visant à éliminer les obstacles au commerce et à réduire les droits de douane» avec Pékin. Mark Carney a souligné à cette occasion la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis du grand voisin américain, premier partenaire commercial loin devant la Chine.
Source: AFP
Chine: Xi veut défendre «le rôle central» de l'ONU avec le Brésil
Le président chinois Xi Jinping a appelé vendredi le Brésil à défendre avec la Chine «le rôle central» des Nations unies dans le système international, lors d'un entretien avec son homologue Luiz Inacio Lula da Silva rapporté par les médias d'Etat.
Les deux chefs d'Etat se sont entretenus vendredi matin par téléphone, ont indiqué les médias d'Etat. Cette conversation a eu lieu le lendemain de l'inauguration par le président américain Donald Trump de son «Conseil de paix» censé oeuvrer à la résolution des conflits et largement considéré comme concurrent de l'ONU.
Bien que la Chine et le Brésil aient reçu une invitation à participer au «Conseil de paix», le compte rendu de l'entretien entre les présidents Xi et Lula n'évoque pas cette organisation.
Source: AFP
Trump retire son invitation à Carney pour rejoindre son «Conseil de paix»
Donald Trump a annoncé jeudi retirer son invitation adressée au Premier ministre canadien, Mark Carney, pour rejoindre son «Conseil de paix».
«Veuillez considérer la présente lettre comme une notification du retrait par le Conseil de paix de son invitation à participer à ce qui sera le Conseil de dirigeants le plus prestigieux jamais réuni», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Après avoir bousculé l'ordre mondial et s'être retiré de plusieurs instances de l'ONU, Donald Trump s'essaie à la création d'une institution internationale avec son "Conseil de paix" autoproclamé, qui laisse certains experts sceptiques.
Source: AFP
L'UE a de «sérieux doutes» sur le «Conseil de paix» de Donald Trump
L'Union européenne a de «sérieux doutes» sur le «Conseil de paix» lancé par Donald Trump, en particulier sur sa compatibilité avec les Nations Unies, a indiqué tôt vendredi le président du Conseil européen Antonio Costa.
«Nous avons de sérieux doutes quant à un certain nombre d'éléments de la charte du Conseil de paix concernant son champ d'action, sa gouvernance et sa compatibilité avec la Charte des Nations unies», a déclaré Antonio Costa, à l'issue d'un sommet des Vingt-Sept à Bruxelles.
Le président américain a inauguré jeudi à Davos son nouveau «Conseil de paix», en présence d'une vingtaine de dirigeants de pays ayant rallié cette instance placée sous sa coupe.
Source: AFP
La présidente du Venezuela dit aborder «sans crainte» le dialogue avec les Etats-Unis
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a déclaré mercredi qu'elle entamait un processus de dialogue avec les Etats-Unis «sans aucune crainte» alors que la Maison Blanche a annoncé vouloir l'inviter à une date restant à définir.
«Nous sommes dans un processus de dialogue, de travail avec les Etats-Unis, sans aucune crainte, pour affronter les divergences, les difficultés, les plus sensibles et les moins sensibles, pour les aborder par la voie de la diplomatie», a indiqué, lors d'une réunion avec des gouverneurs et des maires, Delcy Rodriguez, investie présidente le 5 janvier, deux jours après la capture du président Nicolas Maduro au coeur de Caracas par l'armée américaine.
Source: AFP
Trump rallie huit pays à sa cause dans son «Conseil de paix»
Ryad et sept autre pays à majorité musulmane, dont le Qatar et la Turquie, médiateurs à Gaza, ont accepté l'invitation de Donald Trump à siéger au «Conseil de paix» qu'il veut créer pour oeuvrer au règlement des conflits dans le monde, a annoncé mercredi la diplomatie saoudienne.
Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères annonce une «décision commune» des ministres saoudien, qatari, égyptien, jordanien, émirati, mais aussi turc, indonésien et pakistanais pour que leurs pays rejoignent l'instance voulue par le président Trump, saluant ses «efforts en faveur de la paix».
Un substitut des Nations unies
La Maison Blanche avait au départ annoncé la création d'un «Conseil de paix» présidé par le président américain dans le cadre de son plan pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et piloter sa reconstruction.
Mais selon le projet de «charte» de cette instance, son mandat est bien plus vaste, semblant ambitionner d'en faire un substitut des Nations unies. Le projet prévoit également un ticket d'entrée d'un milliard de dollars pour un siège permanent. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accepté l'invitation à siéger au conseil, a annoncé mercredi son cabinet.
Mais en ce qui concerne le plan Trump pour la bande de Gaza, il s'est opposé à la participation du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et du diplomate qatari, Ali Al-Thawadi, au Comité exécutif de Gaza censé opérer sous l'égide du «Conseil de paix». Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président des Emirats arabes unis Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane avaient déjà annoncé accepter de rejoindre le «Conseil de paix».
Source: AFP
L'Egypte a accepté l'invitation de Trump pour le «Conseil de paix»
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accepté une invitation de Donald Trump à siéger au «Conseil de paix», que veut créer le président américain pour oeuvrer au règlement des conflits dans le monde en concurrence avec l'ONU.
L'Egypte «annonce accepter l'invitation et s'engage à remplir les procédures juridiques et constitutionnelles nécessaires», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, exprimant son soutien à la «mission» du Conseil visant à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza voisine.
Le «Conseil de paix» avait été initialement conçu pour superviser la reconstruction de Gaza. Mais le projet de «charte», qui accorde des pouvoirs très étendus à Donald Trump, révèle une initiative et un mandat bien plus vastes que la seule question du territoire palestinien, celui de contribuer à la résolution de conflits armés dans le monde.
La Norvège ne participera pas au «Conseil de paix» de Trump
La Norvège, dont les relations se sont nettement dégradées avec Donald Trump irrité de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix, ne participera pas au «Conseil de paix» proposé par le président américain, a indiqué mercredi le cabinet du premier ministre.
«La proposition américaine soulève un certain nombre de questions qui nécessitent un dialogue plus approfondi avec les États-Unis. La Norvège ne se joindra donc pas aux dispositions proposées pour le Conseil de paix et ne participera donc pas à la cérémonie de signature à Davos», a dit le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, Kristoffer Thoner, dans un message transmis à l'AFP.
Netanyahu a accepté une invitation à siéger au «Conseil de paix» de Trump
Benjamin Netanyahu a accepté une invitation du président américain Donald Trump à siéger à son «Conseil de paix», a annoncé mercredi le bureau du Premier ministre israélien.
«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a (...) accepté l'invitation du président américain Donald Trump (à) rejoindre, en tant que membre, le Conseil de paix, qui sera composé de dirigeants de pays du monde entier», indique un bref communiqué de son bureau.
Le «Conseil de paix» avait été initialement conçu pour superviser la reconstruction de la bande de Gaza, ravagée par plus de deux ans de guerre entre Israël et le mouvements islamiste palestinien Hamas, mais le projet de «charte» présenté par Donald Trump accorde à ce dernier des pouvoirs très étendus et révèle une initiative et un mandat bien plus vastes: celui de contribuer à la résolution de conflits armés dans le monde
Source: AFP