Donald Trump annonce que des produits sud-coréens seront taxés à 25%

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que les droits de douane visant certains produits sud-coréens seront désormais de 25%, estimant que le Parlement local n'avait pas ratifié assez rapidement l'accord commercial signé entre les deux pays.

«Dans la mesure où le Parlement coréen n'a pas adopté notre accord commercial historique, ce qui est sa prérogative, j'ai décidé d'augmenter les droits de douane sur les automobiles, le bois de construction, les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques de 15% à 25%», a écrit Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Le président Lee et moi-même sommes parvenus à un grand accord entre nos deux pays le 30 juillet et nous en avons réaffirmé les conditions lorsque je me suis rendu en Corée du Sud le 29 octobre. Pourquoi le Parlement coréen ne l'a-t-il pas approuvé?», s'est interrogé Trump.

Négocié pendant plusieurs mois, l'accord entre les deux pays a été finalisé fin octobre 2025 et ramenait notamment les droits de douane appliqués aux produits sud-coréens à 15% maximum, y compris ceux concernés par des droits de douane sectoriels, comme l'automobile, théoriquement visés par des droits de douane plus élevés.

Source: AFP