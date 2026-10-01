Le ministre américain des Finances Scott Bessent a appelé jeudi les Européens à libérer immédiatement davantage de gazole afin de contenir la flambée des prix et les perturbations du marché mondial du diesel.

Scott Bessent somme les Européens de libérer du gazole

Scott Bessent somme les Européens de libérer du gazole

AFP Agence France-Presse

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a appelé jeudi les Européens à mettre «immédiatement» du gazole sur le marché pour contrer l'envolée du prix du carburant.

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«Nos partenaires européens devraient accélérer la mise en oeuvre de leurs engagements existants et mettre immédiatement à disposition des volumes supplémentaires afin de remédier aux perturbations actuelles», a écrit le ministre sur X, ajoutant que «les agriculteurs, les transporteurs routiers et les entreprises américains ne devraient pas avoir à supporter seuls le poids d'une pénurie mondiale de diesel».

«Nous pourrions faire ça»

Donald Trump a dit jeudi qu'il pourrait demander aux Européens de puiser dans leurs réserves stratégiques de gazole pour faire baisser les prix, pendant un échange avec des journalistes à Dallas (Texas, sud). «Nous pourrions faire ça. Ils ont du gazole», a dit le président américain, interrogé sur cette demande déjà exprimée par son ministre des Finances, Scott Bessent.