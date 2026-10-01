Scott Bessent somme les Européens de libérer du gazole

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a appelé jeudi les Européens à mettre «immédiatement» du gazole sur le marché pour contrer l'envolée du prix du carburant.
«Nos partenaires européens devraient accélérer la mise en oeuvre de leurs engagements existants et mettre immédiatement à disposition des volumes supplémentaires afin de remédier aux perturbations actuelles», a écrit le ministre sur X, ajoutant que «les agriculteurs, les transporteurs routiers et les entreprises américains ne devraient pas avoir à supporter seuls le poids d'une pénurie mondiale de diesel».
«Nous pourrions faire ça»
Donald Trump a dit jeudi qu'il pourrait demander aux Européens de puiser dans leurs réserves stratégiques de gazole pour faire baisser les prix, pendant un échange avec des journalistes à Dallas (Texas, sud). «Nous pourrions faire ça. Ils ont du gazole», a dit le président américain, interrogé sur cette demande déjà exprimée par son ministre des Finances, Scott Bessent.