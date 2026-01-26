Au moins sept personnes sont décédées aux Etats-Unis à cause d'une violente tempête hivernale. Celle-ci a frappé le nord-est, le centre et le sud du pays, provoquant neige, verglas et froid glacial.

La violente tempête hivernale aux Etats-Unis provoque la mort de sept personnes

La violente tempête hivernale aux Etats-Unis provoque la mort de sept personnes

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Au moins sept personnes sont mortes aux Etats-Unis à cause d’une violente tempête hivernale ce dimanche 25 janvier, dont cinq à New York et deux en Louisiane, d'après le journal «Le Monde». La tempête, qualifiée par le service météo national (NWS) de « potentiellement catastrophique », a frappé le nord-est après avoir balayé le centre et le sud du pays, provoquant des températures glaciales, de fortes chutes de neige et du verglas.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Plus d'un million de foyers étaient privés d’électricité dimanche soir, principalement dans le Tennessee, le Texas, le Mississippi et la Louisiane, selon Poweroutage.us. A New York, jusqu'à 30 cm de neige sont attendus à Central Park, et le maire Zohran Mamdani a demandé d'éviter tout déplacement non essentiel.

La tempête a aussi paralysé les grands aéroports de la côte est, entraînant l'annulation de près de 15'000 vols et de très nombreux retards. Dans le centre du pays, le Kansas, l’Oklahoma et le Missouri ont enregistré jusqu'à 20 cm de neige samedi, tandis que dans le Sud, peu habitué aux températures négatives, Dallas est tombé à -6 °C. La ville d'Houston a également ouvert des centres d’accueil pour les sans-abri.