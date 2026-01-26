DE
FR

Plus d'un million de foyers privés d’électricité
La violente tempête hivernale aux Etats-Unis provoque la mort de sept personnes

Au moins sept personnes sont décédées aux Etats-Unis à cause d'une violente tempête hivernale. Celle-ci a frappé le nord-est, le centre et le sud du pays, provoquant neige, verglas et froid glacial.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
1/2
Des employés déneigent Times Square, à New York, sous une tempête glaciale.
Photo: Getty Images
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Au moins sept personnes sont mortes aux Etats-Unis à cause d’une violente tempête hivernale ce dimanche 25 janvier, dont cinq à New York et deux en Louisiane, d'après le journal «Le Monde». La tempête, qualifiée par le service météo national (NWS) de « potentiellement catastrophique », a frappé le nord-est après avoir balayé le centre et le sud du pays, provoquant des températures glaciales, de fortes chutes de neige et du verglas.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Plus d'un million de foyers étaient privés d’électricité dimanche soir, principalement dans le Tennessee, le Texas, le Mississippi et la Louisiane, selon Poweroutage.us. A New York, jusqu'à 30 cm de neige sont attendus à Central Park, et le maire Zohran Mamdani a demandé d'éviter tout déplacement non essentiel.

La tempête a aussi paralysé les grands aéroports de la côte est, entraînant l'annulation de près de 15'000 vols et de très nombreux retards. Dans le centre du pays, le Kansas, l’Oklahoma et le Missouri ont enregistré jusqu'à 20 cm de neige samedi, tandis que dans le Sud, peu habitué aux températures négatives, Dallas est tombé à -6 °C. La ville d'Houston a également ouvert des centres d’accueil pour les sans-abri.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus