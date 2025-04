A Rome, fidèles et touristes se mêlent lors des funérailles du pape François. Tandis que certains pleurent respectueusement, d'autres profitent de l'occasion pour prendre des selfies et des photos. Les réactions sont mitigées, allant de la compréhension à l'agacement.

1/14 Lucas et Daniel Pires sont des influenceurs de São Paulo. Photo: Scheiber Pascal

Pascal Scheiber

L'influenceur Daniel Pires est là pour ses followers. Il est même au premier rang devant l'entrée de la basilique Sainte-Marie-Majeure, afin de filmer le cercueil du pape François. Ce qui étonne, c'est que le Brésilien n'est en aucun cas religieux, l'Eglise ne l'intéresse même pas du tout. Pourtant, avec Lucas, son producteur vidéo, ils ont attendu des heures à côté des fidèles. Blick a fait leur rencontre avant la messe de samedi.

La mission de ces influenceurs est simple: divertir des millions de followers au Brésil avec les funérailles du pape et gagner ainsi de l'argent. «C'est mon travail et c'est pour cela que je suis ici», se justifie Lucas. «Nos followers ne sont pas particulièrement religieux, mais ça les intéresse».

Après trois heures de file d'attente, ils parviennent à entrer dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Résultat: une vidéo de la sépulture accompagnée d'une musique dramatique, qui touche des centaines de milliers de personnes.

«Celui qui fait le show à la messe dérange»

A Rome, il est impossible de ne pas voir que les adieux au pape François n'attirent pas seulement des personnes aux motivations religieuses. Des chefs d'Etat prennent des photos du cercueil pendant la messe, des ballons à l'effigie du pape flottent dans les ruelles et des touristes portant des sandales et vêtus de shorts et de t-shirts aux épaules dénudées se promènent – dans l'espoir d'entrevoir un bout du cercueil du souverain pontife.

A quelques mètres des influenceurs brésiliens, Scarlette, 19 ans, attend sous un parasol. L'étudiante de Manchester est catholique et cette situation l'agace. «Bien sûr que tout le monde doit pouvoir faire ses adieux à notre Saint-Père, mais je vous en prie, faites-le avec respect».

Selon elle, «Il faut se montrer calme et digne. Celui qui fait un show à la messe ou à l'église dérange». La catholique s'est rendue à Rome avec sa mère spécialement pour la messe de requiem et les adieux au pape François. Avant de repartir dimanche soir, elles veulent encore se rendre sur la tombe. «Pour cela, je vais bien sûr couvrir mon t-shirt aux épaules dénudées», assure-t-elle.

Le requiem ressemble à une série télévisée

La semaine dernière, un scandale a également éclaté dans la basilique Saint-Pierre, devant le pape exposé. Parmi les 250'000 fidèles venus lui faire leurs adieux, certains ont pris des selfies avec la dépouille. Le Vatican a alors décrété une interdiction de prendre des photos.

Ce n'est pas seulement depuis la mort de François que le rôle du pape à Rome peut être comparé à celui du roi à Londres. Le fait que la retransmission du requiem de samedi ait ressemblé en partie à une série télévisée est à la fois intentionnel et dans l'intérêt de l'Eglise et des fidèles.

L'attention fait du bien à l'Eglise catholique

La Polonaise Marita Magdalena, catholique, se souvient des funérailles de son compatriote le pape Jean-Paul II il y a vingt ans. «Les temps changent. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Nous sommes plus connectés», déplore-t-elle. Cette mère a fait le voyage avec son mari et leurs deux enfants pour les funérailles.

Les nombreux photographes amateurs aux premiers rangs sur la place Saint-Pierre ou les touristes mal habillés ne la dérangent pas. «S'ils veulent faire des selfies, qu'ils le fassent.» Selon elle, il faut se réjouir que l'Eglise et le pape soient populaires et pertinents – avec tous les aspects positifs et négatifs. Car si ce n'était pas le cas, Trump et Zelensky ne se seraient pas revus de sitôt. Et les influenceurs brésiliens seraient restés chez eux.