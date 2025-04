Le gouvernement convoque le Conseil de sécurité nationale

Selon «El Mundo», le gouvernement espagnol a convoqué le Conseil de sécurité nationale. Les membres, parmi lesquels le Premier ministre, le chef d'état-major de la Défense espagnole et le directeur du Service national de renseignement, se réuniront prochainement pour analyser la cause possible de la panne et discuter de la gestion de la crise.