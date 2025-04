L'Espagne connait une panne d'électricité dans tout le pays ce lundi. Selon des informations publiées sur les réseaux sociaux, certaines parties du Portugal et de la France ont également été touchées par la panne de courant.

Espagne, France et Portugal touchés par une panne d'électricité massive

1/2 Dans le métro de Madrid et de Barcelone, les gens sont assis dans le noir. Photo: keystone-sda.ch

Etienne Daman et Marian Nadler

il y a 38 minutes Panne d'électricité en Espagne: les passagers doivent quitter le train 0:32 Panne de courant à Madrid: Les passagers doivent quitter le train Les trains se retrouvent immobilisés au beau milieu des tunnels, tandis que des milliers de passagers ont dû être évacués des stations de métro. 13:46 heures Des passagers piégés dans le métro à Lisbonne, trafic paralysé à Madrid et Barcelone Selon le portail d'information Público, plusieurs personnes seraient actuellement coincées dans le métro de la capitale portugaise. Des générateurs de secours ont été activés, mais la situation reste tendue. «Les générateurs fonctionnent, mais nous ignorons encore l’ampleur des dégâts et le nombre exact de personnes bloquées», rapporte une source citée par le média. La communication sur place serait également très compliquée. Selon le quotidien espagnol «El Pais», les métros madrilènes et barcelonais seraient aussi paralysés. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations il y a 25 minutes il y a 25 minutes Les opérations non urgentes sont reportées, annonce le Ministère de la Santé espagnol Le Ministère espagnol de la Santé rappelle à la population sur X que les hôpitaux du pays disposent de générateurs pour assurer l'alimentation électrique. Les opérations non urgentes sont reportées dans tout le pays. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations il y a 30 minutes il y a 30 minutes L'Espagne convoque une cellule de crise Face aux pannes de courant massives touchant la péninsule ibérique, le gouvernement espagnol a organisé une réunion de crise au siège de Red Eléctrica, l’entreprise responsable du réseau électrique national. Le Premier ministre Pedro Sánchez, la vice-Première ministre et ministre des Finances María Jesús Montero, ainsi que la ministre de l'Environnement Sara Aagesen participent à cette rencontre d'urgence. il y a 47 minutes il y a 47 minutes En France, les coupures de courant seraient plus «isolées» Le gigantesque blackout qui a frappé l’Espagne et le Portugal n’a eu qu'un impact moindre en France, selon les médias locaux. Dans des villes proches de la frontière, comme Perpignan, des coupures sporadiques ont été rapportées par «L'Indépendant». En dehors de ces régions limitrophes, le reste du pays n’a pas été affecté. 13:47 heures 13:47 heures Le courant revient peu à peu dans le nord et le sud de l'Espagne Selon le fournisseur d'énergie Red Eléctrica, la situation commence à s'améliorer. Sur X, l'entreprise annonce que l'alimentation électrique est progressivement rétablie «dans le nord et le sud de la péninsule». Red Eléctrica insiste sur l'importance d'une remise en service par étapes et assure: «Nous poursuivons nos efforts pour rétablir complètement l'approvisionnement.» Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations 13:45 heures 13:45 heures Panne d'électricité en Espagne et au Portugal Ce lundi à la mi-journée, une vaste coupure de courant a frappé la péninsule ibérique. Selon les fournisseurs d'énergie, l'ensemble de l'Espagne et du Portugal ont été touchés, ainsi que certaines régions du sud de la France. Blick vous tient informé en direct des derniers développements. Fin du Live

Une immense panne d'électricité a frappé toute l'Espagne ce lundi. C'est ce que rapporte l'agence de presse espagnole EFE. L'incident s'est produit vers 12h30. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont signalé une panne de courant, certains venant même du Portugal.

Le journal espagnol «La Vanguardia» a fait état d'une panne de courant soudaine dans toute l'Espagne, le Portugal et Andorre. Certaines parties de la France seraient également touchées. Les îles Baléares et les îles Canaries ne sont pas impactées.

Endesa, un fournisseur d'énergie basé à Madrid, la capitale espagnole, a signalé une panne d'électricité à l'échelle nationale. Le gestionnaire du réseau de transport national espagnol, Red Eléctrica Española (REE), a annoncé vers 13 heures qu'il travaillait au rétablissement de l'alimentation électrique. On ne sait pas encore quand la panne sera résolue. «Toutes les ressources sont mises en œuvre pour résoudre le problème», a indiqué l'entreprise.

Le métro de Lisbonne touché

Des trains ont été immobilisés en Espagne. Le problème a apparemment touché l'ensemble du réseau. La gare d'Atocha à Madrid a été évacuée en raison de la situation.

À Lisbonne, la situation est similaire, avec la métro complètement à l’arrêt et des évacuations dans les stations. Selon Sky News, des problèmes ont également affecté les télécommunications dans plusieurs régions d'Espagne et du Portugal.

Dans les rues de Lisbonne, Barcelone et Madrid, les feux de signalisation étaient hors service, compliquant encore davantage la circulation. À Alicante, sur la côte espagnole, la situation a été moins dramatique : la coupure d’électricité n’a duré que quelques minutes et les services, comme les feux tricolores et les télécommunications, ont rapidement été rétablis.

Développement suit