La Russie et l'Ukraine s'accusent tour à tour de violer la trêve
La Russie a assuré vendredi avoir riposté «de manière symétrique» aux «violations» par l'Ukraine de la trêve de deux jours décrétée unilatéralement par Moscou à l'occasion des commémorations du 9-Mai.
«Malgré l'annonce du cessez-le-feu, les forces armées ukrainiennes ont continué d'effectuer des frappes de drones et d'artillerie sur les positions de nos forces», a affirmé dans un communiqué le ministère russe de la Défense. L'armée russe «a riposté de manière symétrique à ces violations de la trêve», selon la même source.
Zelensky accuse de son côté la Russie de violer la trêve. Une brève alerte antiaérienne de neuf minutes avait retenti à Kiev vendredi matin, plusieurs heures après le début de la trêve. L'alerte a été déclenchée en raison d'une menace de frappe de missile balistique, selon les autorités locales.
Source: AFP
Le Kremlin confirme instaurer une trêve de deux jours à partir de minuit
Le Kremlin a confirmé jeudi instaurer un cessez-le-feu de deux jours en Ukraine à partir de minuit vendredi heure de Moscou (21H GMT jeudi), à l'occasion des commémorations de la victoire de 1945 contre l'Allemagne nazie.
«Oui, nous parlons du 8 et du 9 mai», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, répondant à une question de l'AFP lors de son briefing à la presse.
Après une première annonce de cette trêve par Moscou, Kiev avait annoncé son propre cessez-le-feu prenant effet à partir de mercredi, et a accusé Moscou de l'avoir refusé en poursuivant ses attaques contre le pays.
«La menace terroriste»
«La partie russe n'a eu aucune réaction» à cette annonce de trêve par Kiev, a simplement dit Dmitri Peskov. Il a aussi déclaré que les services de sécurité russes avaient pris des «mesures supplémentaires» pour assurer le bon déroulement des commémorations samedi à travers le pays, notamment compte tenu «de la menace terroriste» venant d'Ukraine.
«Une priorité absolue»
Dmitri Peskov a également déclaré que les récentes coupures d'internet à Moscou, qui ont suscité une certaine inquiétude chez les Russes, étaient «nécessaires». «Elles sont mises en oeuvre pour garantir la sécurité des citoyens, qui est une priorité absolue», a-t-il affirmé.
La Russie a par ailleurs exhorté mercredi les ambassades étrangères à évacuer leur personnel et leurs ressortissants de Kiev en raison de «l'inévitabilité de frappes de représailles» si l'Ukraine venait à perturber samedi la fête de la victoire contre Hitler, célébrée en Russie le 9 mai.
Source: AFP
Zelensky accuse Moscou de ne pas respecter sa trêve
Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a accusé vendredi Moscou de n'avoir pas fait «la moindre tentative» pour respecter sa trêve unilatérale de deux jours pour les commémorations du 9-Mai, après une série d'attaques de drones russes.
«Du côté russe, il n'y a pas eu la moindre tentative, même symbolique, de cessez-le-feu sur le front. Comme nous l'avons fait au cours des dernières 24 heures, l'Ukraine ripostera de la même manière aujourd'hui», a écrit vendredi Volodymyr Zelensky sur X, soulignant que les forces russes ont lancé plus de 850 drones sur le front pendant la nuit.
De son côté, l'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 56 drones russes hors du front, dans le reste du pays, dans la nuit.
Source: AFP
La Russie dit avoir intercepté 264 drones ukrainiens depuis le début de sa trêve unilatérale
La Russie a annoncé vendredi matin avoir détruit 264 drones ukrainiens depuis l'entrée en vigueur à minuit de sa trêve unilatérale de deux jours pour les commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie.
«Entre 00h et 07h heure de Moscou (21h et 04h GMT, ndlr), les moyens de la défense aérienne en service ont intercepté et détruit 264 (drones) ukrainiens», a écrit le ministère de la Défense dans un communiqué sur le réseau social russe Max. Les engins ont été interceptés dans une dizaine de régions, dont celle de Moscou, de même source.
Source: AFP
Des négociateurs ukrainiens et américains ont mené des pourparlers en Floride sur la fin de l'invasion russe
Le négociateur ukrainien Rustem Umerov s'est entretenu en Floride avec des négociateurs américains, a indiqué jeudi Kiev, alors que les pourparlers visant à mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine sont au point mort.
«Il y est allé et a déjà fait un compte rendu au président» Volodymyr Zelensky, a déclaré un porte-parole de la présidence ukrainienne à des journalistes, interrogé pour savoir s'il confirmait la visite de Rustem Umerov.
Source: AFP
L'UE ne changera «ni sa position, ni sa présence» à Kiev, malgré les menaces russes
L'Union européenne «ne changera ni sa position, ni sa présence» à Kiev, a affirmé un porte-parole jeudi, malgré les menaces de la Russie.
Moscou a exhorté les ambassades étrangères à évacuer leur personnel et leurs ressortissants de la capitale ukrainienne en raison de l«"inévitabilité de frappes de représailles» si l'Ukraine venait à perturber samedi la fête de la victoire contre l'Allemagne nazie.
Les bureaux de la mission à Kiev endommagés
«Ces menaces publiques d'attaque font partie des tactiques d'escalade imprudentes de la Russie», a estimé Anouar El Anouni, porte-parole de la diplomatie de l'UE. Les bureaux de la mission de l'UE à Kiev avaient été endommagés fin août par l'explosion de deux missiles à quelques dizaines de mètres de là.
Une photo publiée par le président du Conseil européen, Antonio Costa, avait montré l'ampleur des dégâts dans les bureaux de la délégation européenne: le plafond s'était effondré et des vitres avaient été brisées. Aucun membre de la mission de l'UE n'avait toutefois été blessé.
Source: AFP
La Russie dit avoir détruit 347 drones ukrainiens depuis mercredi soir
La Russie a annoncé jeudi matin avoir abattu 347 drones ukrainiens à l’échelle de son territoire depuis la veille au soir, un nombre particulièrement élevé. Les engins ont été «interceptés et détruits» entre 21H00 et 07H00 heure de Moscou (18H00 à 04H00 GMT), selon un communiqué du ministère de la Défense.
L’Ukraine avait dénoncé mercredi des attaques russes contre son territoire malgré un cessez–le–feu proposé par Kiev, qui avait promis de répondre «de manière symétrique» à toute violation.
Source: AFP
13 personnes blessées dans une frappe ukrainienne à Briansk
Treize personnes ont été blessées dans des frappes ukrainiennes qui ont touché jeudi des immeubles d'habitation dans la ville russe de Briansk, à une centaine de kilomètres de la frontière, a annoncé le gouverneur local, Aleksandr Bogomaz.
Ces frappes interviennent après que l'Ukraine a dénoncé mercredi des attaques russes contre son territoire malgré une trêve proposée par Kiev, qui a promis de répondre «de manière symétrique» à toute violation.
Source: ATS
La Russie appelle les ambassades étrangères à évacuer Kiev avant d'éventuelles frappes de représailles le 9 mai
La Russie a exhorté mercredi les ambassades étrangères à assurer «l'évacuation en temps voulu» de leur personnel et de leurs ressortissants à Kiev avant des «frappes de représailles» inévitables si l'Ukraine venait à perturber la fête de la Victoire le 9 mai.
Dans une note adressée au corps diplomatique, le ministère russe des Affaires étrangères a prévenu du «caractère inévitable de frappes de représailles» contre la capitale ukrainienne si l'Ukraine devait perturber les célébrations du 9 mai à Moscou et appelé les pays étrangers à «garantir l'évacuation en temps voulu du personnel des missions diplomatiques, ainsi que des citoyens, de la ville de Kiev».
Source: AFP
La Russie a choisi de rejeter le cessez-le-feu propose par Kiev, accuse Zelensky
La Russie a poursuivi mercredi ses attaques contre l'Ukraine, rejetant le cessez-le-feu proposé par Kiev et ignorant les efforts visant à préserver «des vies» humaines, a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Le choix de la Russie constitue un refus évident d'un cessez-le-feu et de la préservation des vies», a-t-il lancé, en menaçant d'une réaction «réciproque».
Source: AFP
L'Ukraine fait état d'une attaque russe durant le cessez-le-feu unilatéral de Kiev
Le chef militaire de la région de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a fait état mercredi matin d'une attaque russe sur un équipement industriel du secteur, alors que Kiev a annoncé observer depuis minuit un cessez-le-feu unilatéral.
Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga, «108 drones et trois missiles» ont été tirés sur l'Urkraine» depuis l'entrée en vigueur de la trêve unilatérale.
«Cela montre que la Russie rejette la paix et que ses faux appels à un cessez-le-feu le 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie. Poutine ne se soucie que des défilés militaires, pas des vies humaines», a commenté le ministre sur X
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu que Kiev répondrait «de manière symétrique» à toute violation de son cessez-le-feu, alors que la Russie réclame elle-même une trêve pour les célébrations de la victoire contre l'Allemagne nazie, le 9 mai.
Source: AFP
Plus de 20 morts dans des frappes russes à quelques heures d'une potentielle trêve
Des bombardements russes ont fait plus de 20 morts mardi en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky dénonçant le «cynisme absolu» de Moscou avant une éventuelle trêve à l'approche des commémorations en Russie de la victoire de 1945.
Les attaques qui ont visé les villes de Zaporijjia (sud), Kramatorsk (est), Dnipro (centre), Nikopol (centre-est), ont eu lieu alors que l'Ukraine a annoncé pour minuit (21H00 GMT) dans la nuit de mardi à mercredi un cessez-le-feu unilatéral qu'elle a invité Moscou à respecter également.
Peu avant l'entrée en vigueur de celui-ci, une attaque ukrainienne de drones sur la Crimée occupée a toutefois fait cinq morts, dans la localité de Dzhankoi, selon les autorités russes. La journée s'est également avérée sanglante du côté ukrainien, avec au moins 22 morts civils dans des frappes russes à travers le pays.
A Zaporijjia, 12 personnes ont été tuées dans une attaque décrite par Volodymyr Zelensky comme sans «aucune justification militaire». Quatre civils ont été tués à Dnipro et six autres à Kramatorsk, selon les autorités. Une personne a été tuée à Nikopol.
Quatre ans après le début de l'invasion russe en février 2022, Moscou avait pourtant annoncé unilatéralement un cessez-le-feu les 8 et 9 mai pour les célébrations du 81e anniversaire de la victoire de 1945, qui doit être marquée par un défilé sur la Place rouge. «C'est d'un cynisme absolu que de demander un cessez-le-feu afin d'organiser des célébrations de propagande, tout en menant chaque jour de telles frappes», a dénoncé mardi Volodymyr Zelensky.
Source: AFP