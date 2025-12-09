Trump estime que l'Ukraine devrait organiser des élections
L'Ukraine, qui «a perdu beaucoup de territoires», devrait organiser des élections, a estimé Donald Trump dans un entretien mardi au site Politico, réitérant de vives critiques à l'égard du chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. Il accuse Kiev d'«utiliser la guerre» pour s'en abstenir.
Les dirigeants ukrainiens «parlent de démocratie mais on arrive à un point où ce n'est plus une démocratie (...). Le peuple ukrainien devrait avoir ce choix», a insisté le locataire de la Maison Blanche. «Je ne sais pas qui gagnerait.»
Sans la loi martiale, en place depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et qui empêche la tenue du scrutin, la présidentielle ukrainienne aurait dû être organisée en mars 2024.
Source: AFP
Zelensky dit que Kiev n'a pas le droit «légal» ni «moral» de céder des territoires à Moscou
Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que Kiev n'avait pas le droit «légal» ni «moral» de céder à la Russie des territoires ukrainiens, la question territoriale étant un point central des négociations en cours sur un plan de paix sous médiation américaine.
«Envisageons-nous de céder des territoires? Nous n'avons aucun droit légal de le faire, en vertu de la loi ukrainienne, de notre Constitution, et du droit international. Et nous n'avons aucun droit moral non plus», a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse en ligne.
Les alliés européens ont affiché lundi à Londres leur solidarité avec Volodymyr Zelensky, quelques heures après ces déclarations.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie allemande exhorte Pékin à user de son influence sur Moscou
Le chef de la diplomatie allemande a exhorté lundi la Chine à user de son influence sur la Russie pour parvenir à la fin de la guerre en Ukraine, au coeur d'intenses échanges diplomatiques ces dernières semaines.
«S'il existe un pays dans le monde qui exerce une forte influence sur la Russie, c'est bien la Chine. Et ces attentes, que j'ai formulées non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour tous les partenaires européens, ont, je pense, été entendues aujourd'hui ici à Pékin», a dit le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, lors d'une conférence de presse à Pékin.
«Dans un monde interconnecté, la sécurité de l'Asie et de l'Europe sont inextricablement liées. Avec la Chine, nous avons un intérêt commun à ce que l'ordre international soit stable», a ajouté M. Wadephul, après une recontre avec son homologue chinois Wang Yi.
La Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie, affirme avoir une position neutre dans le conflit ukrainien, mais elle s'est abstenue de condamner l'agression russe.
Source: AFP
Starmer accueille Zelensky, Merz et Macron pour des discussions sur l'Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Londres pour des discussions avec ses alliés européens sur un plan de règlement du conflit en Ukraine, après un nouveau round de négociations américano-ukrainiennes en fin de semaine dernière à Miami.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a accueilli Zelensky sur le perron du 10 Downing Street, quelques minutes après avoir salué le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron.
Source: AFP
La question territoriale reste «la plus problématique»
La question territoriale reste «la plus problématique» dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a indiqué lundi un haut responsable proche du dossier. Moscou réclame le retrait des forces de Kiev d'une partie des zones sous leur contrôle.
Cette demande «demeure et c'est la question la plus problématique», a déclaré à l'AFP ce responsable informé des derniers rounds des négociations entre Ukrainiens et Américains ce week-end.
Vladimir «Poutine ne veut pas conclure d'accord sans territoires. Alors ils (les Russes, ndlr) cherchent toutes les options pour s'assurer que l'Ukraine cède du territoire» dans le Donbass, région de l'est du pays, partiellement occupée par la Russie, a ajouté ce responsable. La Russie, qui contrôle la majeure partie du Donbass, veut obtenir l'ensemble de ce territoire, une demande maintes fois rejetées par Kiev.
Les Ukrainiens ont indiqué aux négociateurs américains Steve Witkoff and Jared Kushner «qu'un travail plus actif et une recherche d'idées sont nécessaires», a encore relève ce même responsable. Il a estimé que les négociations visant à mettre fin à la guerre «progressent». «Mais il y a des questions compliquées, comme celles concernant les territoires».
Le responsable a rappelé la mouture initiale du plan proposée par les Américains fin novembre, composée de 28 points et largement considérée comme très favorable au Kremlin en la décrivant comme «terrible». Une version suivante de 20 points élaborée ensuite par Américains et Ukrainiens à Gèneve était «plus ou moins acceptable» pour Kiev, mais des «questions sensibles» y demeuraient, a détaillé le responsable.
Zelensky va rencontrer les responsables de l'Otan et de l'UE lundi à Bruxelles
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va rencontrer lundi à Bruxelles le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, ainsi que le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a annoncé l'Otan.
Auparavant, le président ukrainien doit revoir lundi à Londres ses alliés européens, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, au moment où Donald Trump lui reproche de ne «pas avoir lu» sa proposition de règlement de la guerre en Ukraine et le presse d'aller «plus vite» selon un haut responsable ukrainien proche du dossier.
Source: AFP
Zelensky, critiqué par Trump, reçu par ses alliés européens
Volodymyr Zelensky doit revoir lundi à Londres ses alliés européens Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz, au moment où Donald Trump lui reproche de ne «pas avoir lu» sa proposition de règlement du conflit, objet de tractations séparées avec Moscou et Kiev.
Le président ukrainien sera reçu par le Premier ministre britannique, en compagnie du président français et du chancelier allemand. La réunion est destinée à faire le point sur «les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine», avait déjà écrit samedi sur X Emmanuel Macron en promettant de «continuer à faire pression sur la Russie pour la contraindre à la paix».
Au même moment, la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper est attendue à Washington pour rencontrer son homologue américain Marco Rubio, dans le cadre d'intenses efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée par l'invasion russe du 24 février 2022.
Le Royaume-Uni et les Etats-Unis devraient réaffirmer «leur engagement à parvenir à un accord de paix en Ukraine», a annoncé le Foreign Office, ajoutant que Londres appuie «les efforts continus du président Trump pour garantir une paix juste et durable».
Source: AFP
Trump reproche à Zelensky de n'avoir «pas lu la proposition» de paix pour l'Ukraine
Le président des Etats-Unis Donald Trump a reproché dimanche soir à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de n'avoir «pas lu la proposition» de paix sur l'Ukraine dévoilée il y a trois semaines par Washington et qui fait l'objet de pourparlers séparés avec Moscou et Kiev.
«Nous avons donc parlé au président (russe Vladimir) Poutine, nous avons parlé aux dirigeants ukrainiens – notamment Zelensky, le président Zelensky – et je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition» américaine en vue d'un règlement en Ukraine, a déploré Donald Trump, interrogé par des journalistes lors d'une soirée de gala à Washington.
«Cela convient à la Russie, vous savez je pense que la Russie préférerait avoir tout le pays, mais je ne suis pas sûr que cela convienne à Zelensky», a encore dit Donald Trump.
Source: AFP
La Suisse plaide pour que l'OSCE joue un rôle clé dans la surveillance d'un cessez-le-feu
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pourrait jouer un rôle majeur dans la surveillance d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, a estimé dimanche le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.
«Il existe déjà des considérations concrètes à ce sujet: l'Organisation est capable de déployer plusieurs dizaines de personnes dans des délais très courts. L'OSCE pourrait observer le cessez-le-feu, surveiller la ligne de cessez-le-feu, observer les élections, etc.», a déclaré à l'hebdomadaire SonntagsBlick Ignazio Cassis, dont le pays présidera l'OSCE en 2026.
Fondée en 1975 pour apaiser les tensions entre l'Est et l'Ouest pendant la Guerre froide, cette organisation compte 57 membres issus d'Europe, d'Asie centrale et d'Amérique du Nord, dont les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie.
Toutefois, «la ligne de front s'étend actuellement sur 1300 kilomètres – l'OSCE seule est trop petite pour en surveiller toute sa longueur. Cela nécessiterait un engagement important de la part des Etats participants», a-t-il noté.
Une mission d'enquête pourrait ainsi être déployée dans un premier temps en Ukraine pour y établir un diagnostic sur la situation, à partir duquel l'OSCE pourrait rapidement entamer les étapes suivantes.
La nouvelle stratégie de sécurité américaine plaît au Kremlin
La Russie a accueilli favorablement dimanche la nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis. Elle affirme que ses ajustements, qui relèvent d'une vision résolument nationaliste de la présidence Trump, étaient «globalement conformes» à la vision de Moscou.
«Les ajustements que nous observons, je dirais, sont globalement conformes à notre vision», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov dans une interview accordée à la télévision publique, au sujet du document publié vendredi.
Dmitri Peskov a espéré que cette nouvelle stratégie «puisse constituer une modeste garantie à notre capacité de continuer de manière constructive notre travail conjoint pour trouver un règlement pacifique en Ukraine».
Source: AFP
Nouvelles attaques russes sur l'Ukraine dans la nuit
La Russie a mené de nouvelles frappes aériennes sur l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, en dépit des négociations en cours visant à mettre un terme à la guerre. La ville de Krementsouk (centre) a notamment été visée par des missiles et fait l'objet d'attaques de drones, selon l'agence RBC-Ukraine.
Des explosions ont été entendues dans la ville. Selon l'agence de presse ukrainienne, qui cite l'armée de l'air, les habitants ont signalé des coupures de courant et des problèmes de chauffage. Aucune information n'est disponible pour l'instant concernant des victimes éventuelles ou l'ampleur des dégâts.
Source: ATS