Trump estime que l'Ukraine devrait organiser des élections

L'Ukraine, qui «a perdu beaucoup de territoires», devrait organiser des élections, a estimé Donald Trump dans un entretien mardi au site Politico, réitérant de vives critiques à l'égard du chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. Il accuse Kiev d'«utiliser la guerre» pour s'en abstenir.

Les dirigeants ukrainiens «parlent de démocratie mais on arrive à un point où ce n'est plus une démocratie (...). Le peuple ukrainien devrait avoir ce choix», a insisté le locataire de la Maison Blanche. «Je ne sais pas qui gagnerait.»

Sans la loi martiale, en place depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et qui empêche la tenue du scrutin, la présidentielle ukrainienne aurait dû être organisée en mars 2024.

