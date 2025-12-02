L'émissaire américain en route pour rencontrer Vladimir Poutine

Les yeux sont rivés mardi sur Moscou, où l'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer ce mardi le président russe Vladimir Poutine pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine. La veille, Washington s'est dit «très optimiste» malgré l'intransigeance persistante du dirigeant russe, plus de trois ans après le lancement de l'invasion de l'Ukraine.

Les Européens espèrent, eux, que l'administration Trump, soupçonnée de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face aux ambitions russes.

De son côté, Volodymyr Zelensky a affirmé s'attendre à présent «à une discussion avec le président des Etats-Unis sur des questions clés», après que le négociateur ukrainien Roustem Oumerov a fait état de «progrès significatifs» sur le projet de plan américain, bien que des «ajustements» soient encore nécessaires.

La semaine qui s'ouvre s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a estimé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, qui dit «craindre que toute la pression soit exercée sur le côté le plus faible, car la reddition de l'Ukraine, c'est la manière la plus facile de mettre fin à cette guerre.»

Source: AFP