L'émissaire américain en route pour rencontrer Vladimir Poutine
Les yeux sont rivés mardi sur Moscou, où l'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer ce mardi le président russe Vladimir Poutine pour tenter de trouver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine. La veille, Washington s'est dit «très optimiste» malgré l'intransigeance persistante du dirigeant russe, plus de trois ans après le lancement de l'invasion de l'Ukraine.
Les Européens espèrent, eux, que l'administration Trump, soupçonnée de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face aux ambitions russes.
De son côté, Volodymyr Zelensky a affirmé s'attendre à présent «à une discussion avec le président des Etats-Unis sur des questions clés», après que le négociateur ukrainien Roustem Oumerov a fait état de «progrès significatifs» sur le projet de plan américain, bien que des «ajustements» soient encore nécessaires.
La semaine qui s'ouvre s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a estimé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, qui dit «craindre que toute la pression soit exercée sur le côté le plus faible, car la reddition de l'Ukraine, c'est la manière la plus facile de mettre fin à cette guerre.»
Source: AFP
Emmanuel Macron s'est entretenu avec Donald Trump au sujet de l'Ukraine
Après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à Paris, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président américain au sujet de la situation en Ukraine, a annoncé l'Elysée. Selon le communiqué, le président français a échangé avec Donald Trump sur «les conditions d'une paix solide et durable en Ukraine ainsi que sur les prochaines étapes de la médiation menée par les Etats-Unis.»
L'Elysée précise que Macron a «notamment souligné l'importance des garanties de sécurité pour l'Ukraine et la volonté de la France de travailler à cet objectif avec les USA». Plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat et son homologue ukrainien avaient rencontré les négociateurs américain Steve Witkoff et ukrainien Rustem Umerov, qui avaient mené des discussions en Floride.
Lors de sa conférence de presse à l'Elysée, Emmanuel Macron a salué « l'effort de médiation » des Etats-Unis tout en rappelant que le plan proposé par Washington « ne peut être finalisé qu'avec les Européens à la table des négociations.»
Source: «Le Monde»
La Russie revendique la capture de la ville clé de Pokrovsk
La Russie a annoncé lundi la capture de Pokrovsk, une ville stratégique de l'est de l'Ukraine, ainsi que celle de Vovtchansk dans le nord-est. Selon le Kremlin, le chef d'état-major Valeri Guerassimov a informé Vladimir Poutine de ces prises dimanche soir, information rendue publique le lendemain. Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo montrant des soldats hissant le drapeau russe sur la place centrale de Pokrovsk.
Pokrovsk, qui comptait environ 60'000 habitants avant la guerre, était le théâtre de combats depuis des mois. Les forces russes avaient commencé à infiltrer la ville dès septembre, affaiblissant progressivement les défenses ukrainiennes. La ville occupe une position logistique essentielle, au croisement de routes et de voies ferrées menant aux dernières positions ukrainiennes dans l'est.
La chute de Pokrovsk complique désormais le ravitaillement ukrainien sur plusieurs segments du front. Elle offre également aux troupes russes un point d'appui pour progresser vers l'ouest, où les défenses ukrainiennes sont moins denses, ainsi que vers le nord, en direction de Kramatorsk et Sloviansk. La prise de la ville menace en outre d'encerclement la garnison ukrainienne de Myrnograd, malgré les renforts envoyés début novembre par Kiev, notamment des forces spéciales.
Dans le nord-est, Vovtchansk, située dans la région de Kharkiv, est elle aussi tombée aux mains des forces russes après des mois de combats qui ont presque entièrement détruit la ville. Les lignes de front y étaient restées figées pendant longtemps avant les récentes avancées russes. Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a salué cette prise comme un «pas important vers la victoire» et la réalisation des objectifs de Moscou en Ukraine.
Source: AFP
La Maison Blanche se dit «très optimiste» sur les chances d'un accord sur l'Ukraine
La Maison Blanche s'est déclarée lundi «très optimiste» sur les chances de parvenir à un accord visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, alors que les négociations avec Moscou et Kiev s'intensifient.
«Je pense que l'administration est très optimiste», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, ajoutant que Donald Trump et son équipe «ont travaillé très dur sur ce dossier et souhaitent tous sincèrement voir cette guerre prendre fin».
Source: AFP
Emmanuel Macron refuse de «donner des leçons» à l'Ukraine
Emmanuel Macron a dit lundi refuser de «donner des leçons» à l'Ukraine, secouée par une affaire de corruption qui éclabousse son gouvernement, estimant que «la vraie dictature» était du côté russe plutôt qu'à Kiev.
«Nous sommes très vigilants, comme on donne de l'argent, comme on soutient un effort de guerre, il est normal qu'on soit exigeant», a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à Paris avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Mais je constate qu'en tout cas, la lutte contre la corruption fonctionne puisqu'il y a des décisions qui sont ouvertes et des décisions aussi politiques qui sont prises», a-t-il ajouté, avant de lancer: «vous n'avez jamais ce type de décision du côté russe, parce que la vraie dictature est là».
Le chancelier Friedrich Merz refuse une «paix dictée» à l'Ukraine
Les Européens s'opposeront à une «paix dictée» à l'Ukraine, a affirmé lundi le chancelier allemand Friedrich Merz, à la veille de négociations prévues entre l'émissaire américain de Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.
«Nous suivons une ligne claire: aucune décision concernant l'Ukraine et l'Europe sans les Ukrainiens et sans les Européens, aucune paix dictée dans le dos de l'Ukraine, aucun affaiblissement ou division de l'Union européenne et de l'Otan», a déclaré le dirigeant allemand après une réunion par téléphone avec ses homologues ukrainien, français, britannique et polonais notamment.
L'armée russe réalise en novembre sa plus grosse progression depuis un an
La Russie a réalisé en novembre sa plus importante avancée en Ukraine depuis un an, gagnant 701 km² selon les données analysées par l'AFP à partir de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) et du Critical Threats Project (CTP). Il s'agit de la deuxième progression mensuelle la plus vaste depuis novembre 2024, hors premiers mois du conflit où la ligne de front était particulièrement mouvante.
Cette progression intervient alors que la voie diplomatique s’active, avec la présentation d’un plan américain en 28 points visant à régler le conflit après près de quatre années de guerre. Jugé initialement trop favorable à Moscou, le texte a été corrigé après des consultations avec Européens et Ukrainiens, avant d’être soumis au Kremlin.
Fin novembre, la Russie contrôlait 19,3% du territoire ukrainien, dont 7% déjà occupés avant l’invasion de 2022. Depuis le début de l’année, Moscou a conquis près de 5400 km², soit environ 2000 km² de plus que sur la même période en 2024. Malgré cela, son avancée ralentit dans la région de Donetsk, où elle n’a gagné qu’environ 130 km² en novembre, bien moins que les mois précédents.
Les forces russes concentrent désormais leurs efforts sur plusieurs axes. À Donetsk, elles tentent notamment de s’emparer de Pokrovsk, une ville stratégique pour les défenses ukrainiennes. En revanche, leurs avancées les plus marquées se trouvent dans la région de Zaporijjia, avec 272 km² gagnés en novembre, ainsi que dans celle de Dnipropetrovsk, où Moscou a progressé d’environ 200 km².
Source: AFP
La Russie frappe la ville ukrainienne de Dnipro, au moins quatre morts
Au moins quatre personnes ont été tuées et 22 autres blessées dans une frappe de missile russe lundi sur Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, selon un nouveau bilan officiel.
La Russie multiplie ses frappes sur l'Ukraine en dépit des négociations menées par les Américains dans un effort pour mettre fin à la guerre entre Kiev et Moscou déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine, il y a bientôt quatre ans.
«Il y a déjà quatre morts à Dnipro» et 22 blessés, a indiqué sur Telegram le gouverneur Vladyslav Gaïvanenko. Un précédent bilan faisant état de trois morts et 15 blessés. L'attaque, survenue autour de 10h30 locales (9h30, heure suisse), a endommagé une station service et des entreprises, ont précisé dans un communiqué les services de secours (DSNS).
Ils ont publié des images sur lesquelles on peut voir un corp allongé par terre dans un sac mortuaire noir, des secouristes portant des blessés vers une ambulance sur des brancards, un bus scolaire aux vitres soufflées et des voitures calcinées. Dnipro est une des plus grandes villes d'Ukraine et comptait près d'un million d'habitants avant l'invasion russe à grande échelle lancée en février 2022.
Source: AFP
Zelensky accueilli par Macron à Paris
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli lundi par son homologue français Emmanuel Macron au palais présidentiel de l'Elysée pour faire le point sur les intenses négociations en cours pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.
Cette nouvelle visite en France, la dixième depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, intervient au lendemain de discussions entre délégations américaine et ukrainienne en Floride, et à la veille d'une rencontre à Moscou entre l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et le président russe Vladimir Poutine.
Source: AFP
L'émissaire américain rencontrera Poutine mardi à Moscou
L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontrera mardi après-midi le président russe Vladimir Poutine à Moscou, afin de poursuivre les discussions autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin lundi.
«La rencontre avec Witkoff est prévue demain», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP. La réunion, a-t-il précisé, aura lieu «en deuxième partie de journée».
Ce déplacement en Russie se déroulera dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche, qualifiées de «productives» par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine a toutefois prévenu qu'il restait «encore du travail» à faire pour parvenir à un accord.
Source: AFP
Une semaine «cruciale» pour l'Ukraine
La semaine qui s'ouvre s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, avant le début d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles.
«Cela pourrait être une semaine cruciale pour la diplomatie», a-t-elle affirmé devant la presse. «Nous avons entendu hier que les discussions en Amérique étaient difficiles mais productives. Nous ne connaissons pas encore les résultats, mais je parlerai aujourd'hui au ministre de la Défense de l'Ukraine ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine», a-t-elle ajouté.
Interrogée sur sa confiance dans les Etats-Unis pour arrêter la guerre en Ukraine, Mme Kallas n'a pas directement répondu. Elle souligne en revanche l'importance que les Européens soient partie prenante des discussions en cours.
«Les Ukrainiens sont seuls» aux réunions organisées aux Etats-Unis, alors que «s'ils étaient avec les Européens, ils seraient certainement beaucoup plus forts. Mais je fais confiance aux Ukrainiens pour se défendre eux-mêmes», a-t-elle affirmé, appelant de nouveau à soutenir l'Ukraine.
Source: AFP