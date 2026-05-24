Emmanuel Macron appelle le président biélorusse à la retenue

Macron appelle Loukachenko
Le président Emmanuel Macron a exhorté dimanche son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko à ne pas laisser son pays être «entraîné» dans la guerre de la Russie en Ukraine lors d'un échange par téléphone, selon l'entourage du chef de l'Etat français.
Le président Macron «a souligné les risques qu'il y avait pour la Biélorussie à se laisser entraîner dans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine», auprès d'Alexandre Loukachenko, selon cette source. «Il a aussi engagé Alexandre Loukachenko à faire les gestes nécessaires pour améliorer les relations entre la Biélorussie et l'Europe», selon cette même source.
Un communiqué de la présidence bélarusse dimanche indique seulement que «les deux chefs d'Etat ont discuté des problématiques régionales ainsi que des relations de la Biélorussie avec l'UE et avec la France en particulier» et que l'appel a eu lieu «à l'initiative de la partie française».
Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine dit craindre que la Russie n'utilise le Bélarus pour lancer une nouvelle offensive à partir du nord, y compris en direction de la capitale, et a annoncé un renforcement de ses défenses dans sa région frontalière.
Source: AFP
La Russie a visé l'Ukraine avec 600 drones et 90 missiles, dont un de portée intermédiaire
La Russie a visé l'Ukraine, et notamment la capitale Kiev, avec 600 drones et 90 missiles dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué les forces de l'air ukrainienne.
Au total, l'armée de l'air ukrainienne a détecté «690 appareils d'attaque aérienne - 90 missiles et 600 drones de divers types», a-t-elle indiqué dimanche sur Telegram, notamment «un missile balistique de portée intermédiaire», précisant que 55 missiles et 549 drones ont été interceptés.
Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriï Sybiga a accusé dimanche Moscou d'avoir mené «l'une des plus grosses attaques terroristes sur Kiev».
Source: AFP
Puissantes explosions à Kiev, visée par des missiles balistiques
D'intenses bombardements frappent dimanche Kiev, quelques jours après une attaque ukrainienne meurtrière contre un lycée dans une région occupée par la Russie pour laquelle le président russe Vladimir Poutine avait promis une riposte militaire.
Ces attaques nocturnes de missiles et de drones ont fait au moins un mort et 13 blessés, dont sept ont été hospitalisés, a écrit sur Telegram le maire de la capitale Vitali Klitschko.
Des journalistes de l'AFP dans la capitale ukrainienne ont entendu plusieurs séries d'explosions qui ont fait trembler les immeubles, et vu des balles traçantes fendre le ciel noir. Ils ont également entendu des tirs de mitrailleuse tentant vraisemblablement d'abattre un drone vrombissant au-dessus du centre-ville.
Quelques heures plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'ambassade des Etats-Unis à Kiev s'étaient inquiétés de la possibilité d'une frappe russe imminente contre le pays.
Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, une école a été touchée dans le quartier de Shevchenkivsky, et une frappe «à proximité» d'un autre établissement scolaire a entraîné le blocage, par des débris, de l'entrée d'un abri où sont réfugiés des habitants.
Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute l'Ukraine. L'attaque contre la capitale mobilise «des missiles de divers types et des drones», a indiqué l'armée ukrainienne.
Source: AFP
Giorgia Meloni condamne l'attaque russe et évoque une «escalade progressive des armes utilisées»
La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a fermement condamné dimanche l'attaque nocturne russe contre des cibles ukrainiennes avec l'utilisation du missile balistique Orechnik.
«Je condamne fermement la violente attaque russe qui a de nouveau frappé les infrastructures civiles en Ukraine, avec une escalade progressive de l'importance des armes utilisées», a-t-elle déclaré, selon un communiqué officiel.
Source: AFP
L'UE et la France dénoncent l'utilisation de Missile Orechnik par la Russie
La Russie cherche à «terroriser l'Ukraine» par une «tactique d'intimidation» avec son dernier bombardement massif et l'usage du missile Orechnik, capable d'emporter une ogive nucléaire, a réagi dimanche la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.
«La Russie se retrouve dans une impasse sur le champ de bataille, elle terrorise donc l'Ukraine avec des frappes délibérées sur les centres-villes», a écrit Kaja Kallas sur X.
«Les informations selon lesquelles Moscou utiliserait des missiles balistiques Oreshnik à portée intermédiaire - des systèmes conçus pour transporter des ogives nucléaires - est une tactique d'intimidation politique et une forme téméraire de chantage nucléaire», a-t-elle ajouté.
Emmanuel Macron évoque pour sa part sur X «une forme de fuite en avant» de Moscou et «l'impasse de sa guerre d'agression».
Source: AFP
La Russie confirme avoir visé l'Ukraine avec son missile à capacité nucléaire Orechnik
Le ministère de la Défense russe a affirmé dimanche avoir utilisé des missiles Orechnik, de portée intermédiaire et à capacité nucléaire, pour viser l'Ukraine dans des bombardements nocturnes, affirmant n'avoir visé que des cibles militaires.
«En réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des infrastructures civiles sur le territoire de la Russie, les Forces armées de la Fédération de Russie ont porté une frappe massive à l'aide de missiles balistiques +Orechnik+, de missiles aérobalistiques +Iskander+, de missiles aérobalistiques hypersoniques +Kinjal+ et de missiles de croisière +Tsirkon+, ainsi que de missiles de croisière» et de drones, a déclaré le ministère dans un communiqué.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dénoncé plus tôt dans la journée une frappe du missile Orechnik à Bila Tserkva dans la région de Kiev.
Source: AFP
La Russie a visé l'Ukraine avec un missile de portée intermédiaire Orechnik, affirme Zelensky
La Russie a utilisé un missile de portée intermédiaire Orechnik, à capacité nucléaire, contre l'Ukraine au cours de bombardements nocturnes massifs et meurtriers, a indiqué dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Trois missiles russes sur une infrastructure d'approvisionnement en eau, un marché incendié, des dizaines d'immeubles résidentiels endommagés, plusieurs écoles ordinaires, et il (le président russe Vladimir Poutine, ndlr) a lancé son +Orechnik+ contre Bila Tserkva. Ils sont vraiment fous» a déclaré Volodymyr Zelensky dans un message sur Telegram.
Source: AFP
Quatre morts à Kiev après des bombardements russes intenses
Les bombardements russes intenses qui ont frappé Kiev et sa région dans la nuit de samedi à dimanche ont fait quatre morts et plus de 60 blessés, selon les autorités locales.
Le bilan des victimes des bombardements nocturnes est monté à deux morts et 56 blessés dans la capitale durement touchée, a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.
Deux personnes ont également été tuées dans la région de la capitale et neuf ont été blessées, dont une enfant «qui n'a même pas un an», a indiqué le chef de l'administration régionale Mykola Kalachnyk.
Source: AFP
Le bilan de la frappe sur un lycée en territoire occupé par Moscou monte à 12 morts
Au moins douze personnes ont été tuées, 38 blessées et 11 sont portées disparues après la frappe de drones ukrainiens contre un lycée dans une région de l'est de l'Ukraine contrôlée par la Russie, selon un nouveau bilan avancé samedi par le gouverneur régional installé par Moscou.
«Les secouristes ont passé la nuit à déblayer les décombres à Starobelsk», ville où la frappe a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué Léonid Passetchnik sur les réseaux sociaux. «Malheureusement, les espoirs ne se sont pas concrétisés et le nombre de victimes est passé à dix», a-t-il dit.
Source: AFP
Un dépôt pétrolier en feu en Russie après une attaque de drones ukrainienne
Un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier de Novorossiysk, sur la mer Noire dans le sud de la Russie, à la suite d'une attaque de drones ukrainienne, a annoncé samedi le maire de la ville.
«La chute de débris provenant de drones a provoqué un incendie au dépôt pétrolier. Plusieurs bâtiments techniques et administratifs ont pris feu. Des fragments de drones sont également tombés sur le site du terminal pétrolier», a écrit sur Telegram le maire, Andreï Kravtchenko.
L'attaque a fait deux blessés, a-t-il ajouté, précisant que les secours et des services spécialisés étaient à l'oeuvre sur place.
Source: AFP
Zelensky invité au sommet de l'Otan à Ankara en juillet
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera au sommet de l'Otan à Ankara en juillet, a annoncé vendredi le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte. «Je l'ai déjà invité, oui. Il sera là», a déclaré M. Rutte lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion en Suède.
Source: AFP
Le HCR consterné après une attaque contre l'un de ses entrepôts en Ukraine
Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) est consterné par l'attaque russe mercredi contre l'un de ses entrepôts à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Le missile a tué au moins deux personnes, blessé plusieurs autres et détruit du matériel pour plus d'un million de dollars.
«C'était la première attaque contre une infrastructure du HCR depuis le début de l'offensive russe», a affirmé vendredi à la presse à Genève une responsable de l'agence onusienne depuis la région. L'aide qui a été endommagée était prête à être acheminée auprès de personnes déplacées ou affectées par le conflit.
Le HCR dénonce l'augmentation des attaques contre les civils. Selon l'ONU, plus de 810 d'entre eux ont été tués et plus de 4100 blessés depuis janvier. Soit 21% de plus que l'année dernière à la même période. Et près de 47'000 déplacés sont passés par les centres du HCR, alors que le nombre total est probablement bien plus important.
L'agence onusienne s'alarme aussi des menaces grandissantes pour les travailleurs humanitaires dans ce pays. La semaine dernière, deux convois de l'ONU identifiables avaient été atteints par des drones.
Source: ATS
L'Ukraine frappe une ville sous contrôle russe: quatre morts et plusieurs blessés
Au moins quatre personnes ont été tuées et 40 blessées dans une frappe de drones ukrainiens sur un lycée dans la région de Lougansk, occupée par la Russie dans l'est de l'Ukraine, ont affirmé vendredi les autorités russes, dénonçant un «crime monstrueux».
«Au moment de cette attaque barbare, 86 jeunes âgés de 14 à 18 ans se trouvaient dans les locaux du dortoir, qui s'est effondré», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Il n'a pas donné de précisions sur l'identité des victimes et indiqué que les opérations de sauvetage se poursuivent.
Selon Moscou, cette attaque a été menée dans la nuit à l'aide de quatre drones ukrainiens qui ont touché le bâtiment, appartenant à l'université pédagogique d'Etat de Lougansk, situé à Starobelsk, une ville d'environ 16'000 habitants située en territoire occupé par la Russie.
«Aucune des personnes présentes dans le bâtiment ne participait ni ne pouvait participer aux combats, et il n'y a aucune installation militaire à proximité», a affirmé le ministère russe, dénonçant une «attaque ciblée contre la population civile».
Source: AFP