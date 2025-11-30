Rubio veut «ouvrir la voie» à une Ukraine souveraine

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré que les discussions qui se sont ouvertes en Floride dimanche avec la délégation ukrainienne visaient à «ouvrir la voi» à une Ukraine souveraine.

«Il ne s'agit pas simplement de mettre fin à la guerre (...) Il s'agit d'ouvrir une voie pour permettre à l'Ukraine de rester souveraine, indépendante et prospère», a déclaré le chef de la diplomatie américaine au début de la réunion.

Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a déclaré de son côté qu'il voulait discuter avec les Américains de la sécurité de l'Ukraine et la reconstruction du pays. Dans un message sur X, il a ajouté que sa délégation avait pour mission de «garantir les intérêts de l'Ukraine».