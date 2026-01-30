Le métro de Kiev fermé temporairement
Le métro de Kiev a été temporairement fermé samedi en raison d'une pénurie d'électricité, a annoncé l'exploitant, alors que les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont fait l'objet d'une récente série d'attaques russes.
«En raison d'une panne d'alimentation en provenance des centres d'approvisionnement externes, le service des rames et le fonctionnement des escalators ont été suspendus dans le métro», a annoncé Kiev Metro dans un message publié sur Facebook.
Source: AFP
Zelensky accepte le principe d'une trêve énergétique avec la Russie
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accepté, dans des propos publiés vendredi, le principe d'un arrêt mutuel des frappes sur les infrastructures énergétiques avec la Russie, au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une supposée trêve sur fond de températures glaciales en Ukraine.
Source: AFP
Le Kremlin confirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev
Le Kremlin a affirmé vendredi que le président américain Donald Trump avait demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de cesser jusqu'au 1er février les frappes sur la ville de Kiev, où le réseau énergétique a souffert des bombardements précédents.
«Le président Trump a adressé une demande personnelle au président Poutine afin qu'il s'abstienne pendant une semaine, jusqu'au 1er février, de lancer des frappes sur Kiev, dans le but de créer des conditions favorables à la tenue de négociations», a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans toutefois préciser quand cette demande a été faite. Trump avait fait une annonce similaire jeudi, sans non plus en préciser les modalités.
Source: AFP
Zelensky dit que la Russie a interrompu les échanges de prisonniers
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait interrompu les échanges de prisonniers de guerre, le dernier en date remontant à octobre 2025.
«Les Russes ont interrompu le processus. Ils ne sont pas particulièrement intéressés par l'échange de personnes, car ils ne pensent pas que cela leur apporte quoi que ce soit», a-t-il déclaré à des journalistes, dont l'AFP, dans des propos rendus publics vendredi.
Source: AFP
Pas de compromis trouvé à ce stade sur les territoires, dit Zelensky
Les négociateurs à l'oeuvre pour mettre un terme à près de quatre ans de guerre en Ukraine ne sont à ce stade pas parvenus à trouver un compromis sur la question du contrôle de la région orientale de Donetsk, a déclaré le président Volodymyr Zelensky.
«Jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à trouver un compromis sur la question territoriale, en particulier concernant une partie de l'Est de l'Ukraine», a-t-il dit à des journalistes, dont ceux de l'AFP, dans des déclarations rendues publiques vendredi.
Source: AFP
Kiev ne visera pas de cibles énergétiques russes si Moscou fait de même en Ukraine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que Kiev ne visera pas de cibles énergétiques en Russie si Moscou fait de même en Ukraine, au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'un supposé accord de la Russie pour s'abstenir de viser ces installations.
«Si la Russie ne frappe pas nos infrastructures énergétiques – installations de production ou tout autre infrastructure énergétique –, nous ne frapperons pas les leurs», a déclaré Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP, dans des déclarations rendues publiques vendredi.
Source: AFP
La Russie a lancé contre l'Ukraine un missile et une centaine de drones dans la nuit
La Russie a lancé dans la nuit contre l'Ukraine un missile et une centaine de drones, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, au lendemain de l'annonce par le président américain d'un arrêt des frappes russes accepté par Moscou «pendant une semaine».
«Dans la nuit du 30 janvier (à partir de 18H le 29 janvier), l'ennemi a lancé un missile balistique Iskander-M (...) ainsi que 111 drones d'attaque», a déclaré l'armée de l'air ukrainienne.
Source: AFP
Trump assure que Poutine ne frappera pas Kiev pendant une semaine, face à un hiver «exceptionnel» en Ukraine
Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé «personnellement» à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes «pendant une semaine», et assuré que le président russe «avait accepté de le faire», alors que l'Ukraine subit une importante vague de froid.
La Maison Blanche n'a livré aucun détail sur les contours exacts de cette trêve surprise, qui intervient alors que Russes et Ukrainiens doivent se retrouver dimanche pour des négociations directes aux Emirats arabes unis.
«J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas faire feu sur Kiev et les autres villes pendant une semaine. Et il a accepté de le faire, et je dois vous dire, c'était très gentil», a dit le président américain en conseil des ministres.
Donald Trump a dit avoir fait cette demande en raison du froid «exceptionnel» en Ukraine, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes.
Selon le Centre hydrométéorologique ukrainien, de dimanche à mardi, «un temps très froid est prévu» en Ukraine: «les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -20 à -27°C, et dans certaines parties (...), les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -30°C». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Washington pour ses «efforts visant à mettre fin aux attaques contre le secteur énergétique».
Source: AFP
Kiev discute avec SpaceX de l'utilisation de Starlink par Moscou pour ses drones d'attaque
Kiev est en contact avec SpaceX, l'entreprise américaine d'Elon Musk, après des accusations selon lesquelles des drones d'attaque russes utiliseraient ses systèmes de communication par satellites Starlink pour frapper l'Ukraine, a assuré jeudi le ministre de la Défense ukrainien.
«Quelques heures après l'apparition de drones russes dotés d'une connectivité Starlink au dessus de villes ukrainiennes, l'équipe du ministère de la Défense a rapidement contacté SpaceX et proposé des moyens de résoudre le problème», a écrit Mykhaïlo Fedorov sur Telegram, se disant «reconnaissant à la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et personnellement à Elon Musk pour leur réponse rapide».
Depuis fin décembre, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un centre de réflexion américain, documente l'intégration de systèmes Starlink à des drones d'attaque russes, ce qui en augmenterait leur portée à 500 km. Cela «met la majeure partie de l'Ukraine, toute la Moldavie et certaines régions de la Pologne, de la Roumanie et de la Lituanie à portée», selon l'ISW.
Selon les services de renseignement ukrainiens, les terminaux Starlink obtenus par l'armée russe l'ont été via des circuits parallèles tels que des importations par des pays tiers, et non via une vente officielle par la société d'Elon Musk.
Source: AFP
Les températures vont descendre jusqu'à -30°C la nuit en Ukraine
Les températures en Ukraine vont descendre dans les prochains jours jusqu'à -30°C, a averti jeudi l'agence météorologique, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes.
Selon le Centre hydrométéorologique ukrainien, du 1er au 3 février en Ukraine, «un temps très froid est prévu: les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -20 à -27°C, et dans certaines parties (...), les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -30°C».
La Commission européenne a annoncé jeudi une aide d'urgence de 153 millions d'euros en faveur de l'Ukraine et de la Moldavie, alors que d'innombrables Ukrainiens tentent de survivre sous des températures glaciales, sans électricité et sous le bombardement des infrastructures énergétiques par la Russie. Le pays fait face à une «catastrophe humanitaire», a averti la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas
Source: AFP