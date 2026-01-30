Trump assure que Poutine ne frappera pas Kiev pendant une semaine, face à un hiver «exceptionnel» en Ukraine

​​Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé «personnellement» à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes «pendant une semaine», et assuré que le président russe «avait accepté de le faire», alors que l'Ukraine subit une importante vague de froid.​​

La Maison Blanche n'a livré aucun détail sur les contours exacts de cette trêve surprise, qui intervient alors que Russes et Ukrainiens doivent se retrouver dimanche pour des négociations directes aux Emirats arabes unis.

«J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas faire feu sur Kiev et les autres villes pendant une semaine. Et il a accepté de le faire, et je dois vous dire, c'était très gentil», a dit le président américain en conseil des ministres.

Donald Trump a dit avoir fait cette demande en raison du froid «exceptionnel» en Ukraine, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes.

Selon le Centre hydrométéorologique ukrainien, de dimanche à mardi, «un temps très froid est prévu» en Ukraine: «les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -20 à -27°C, et dans certaines parties (...), les températures nocturnes devraient descendre jusqu'à -30°C». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié Washington pour ses «efforts visant à mettre fin aux attaques contre le secteur énergétique».

Source: AFP