À peine les discussions sur la guerre en Ukraine ont-elles pris fin à Washington que les dirigeants russes lancent des attaques. Et l'ancien président russe Dmitri Medvedev se montre rarement discret. Il s'est moqué des résultats, selon lui inexistants, obtenus par les Européens.

La «coalition anti-russe et belliciste des volontaires» n'a pas réussi à prendre le dessus sur Donald Trump à Washington. L'Europe l'a remercié et lui a fait «des courbettes», a raillé l'actuel vice-président du Conseil de sécurité russe sur X.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également été attaqué. Dmitri Medvedev l'a raillé en le qualifiant de «clown de Kiev» qui devrait remettre son uniforme vert chez lui.

Que l'Europe reste à l'écart

Le politicien russe Konstantin Kosachev a enfoncé le clou. Sous la pression de Trump, les Européens auraient dû modérer leur position, a-t-il écrit sur Telegram, comparant Kiev et Bruxelles à des chiens qui aboient et qui ne devraient plus japper contre la Russie.

Le message de Moscou semble clair: l'Europe doit rester en dehors des négociations. «L'Europe devrait suivre l'appel de Poutine et ne pas perturber le processus», a également exigé Leonid Sluzki, président de la commission des affaires étrangères de la Douma.