Le Kazakhstan accuse l'Ukraine après l'attaque d'un terminal pétrolier crucial en Russie
Les autorités du Kazakhstan ont appelé l'Ukraine dimanche à cesser ses frappes contre un terminal pétrolier majeur situé en Russie, endommagé samedi par une attaque de drones navals. L'installation est cruciale pour le transport de pétrole entre l'Asie centrale et l'Europe.
Dans un communiqué, la diplomatie kazakhe «proteste contre une nouvelle attaque ciblée contre une infrastructure critique appartenant au Consortium international oléoduc caspien (CPC) Novorossiïsk» en Russie. Le Kazakhstan est allié de la Russie, mais maintient une position neutre sur la guerre en Ukraine, dont il appelle régulièrement à respecter la souveraineté.
Kiev prié de prendre des mesures efficaces
«Nous considérons cet incident comme un acte préjudiciable aux relations bilatérales entre le Kazakhstan et l'Ukraine, et attendons de la partie ukrainienne qu'elle prenne des mesures efficaces pour éviter de tels incidents à l'avenir», a déclaré Aïbek Smadiyarov, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, cité dans ce communiqué.
L'Ukraine n'a pas officiellement commenté cette attaque. Selon le CPC, elle a mis hors d'usage l'une des trois bouées d'amarrage du terminal permettant le chargement en mer des pétroliers.
Source: AFP
Une attaque russe près de Kiev fait au moins un mort
Au moins une personne a été tuée et 11 autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine, dans une attaque de drones attribuée à la Russie près de Kiev, ont annoncé les autorités. La veille, les bombardements avaient frappé la capitale ukrainienne.
Mykola Kalachnyk, le chef de l'administration militaire de la région de Kiev, a déploré sur le réseau social Telegram qu'une «attaque de l'ennemi sur Vychhorod ait tué une personne et en ait blessé 11, dont six ont été hospitalisées». Il a évoqué une nouvelle offensive de «drones» russes, comme tout au long de la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne.
Ce responsable a précisé que les secouristes étaient en train d'évacuer les habitants d'une tour touchée par les frappes et dans laquelle les pompiers étaient à pied d'oeuvre. «Le nombre de blessés risque de grimper», a prévenu Mykola Kalachnyk.
Source: ATS
Rubio et Witkoff rencontreront dimanche une délégation ukrainienne
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, vont rencontrer dimanche une délégation ukrainienne en Floride, a déclaré à l'AFP un responsable gouvernemental américain.
Ils seront accompagnés par Jared Kushner, le gendre du président américain, après la présentation par Donald Trump ces derniers jours d'un plan pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un peu plus tôt samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé l'envoi de négociateurs ukrainiens aux Etats-Unis pour discuter de ce plan.
Source: AFP
Emmanuel Macron recevra Volodymyr Zelensky lundi à Paris
Le président français Emmanuel Macron recevra lundi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé samedi l'Elysée, alors qu'une équipe de négociateurs ukrainiens est partie pour les Etats-Unis afin de discuter du plan américain visant à mettre fin au conflit avec la Russie.
«Les deux dirigeants échangeront sur la situation et sur les conditions d'une paix juste et durable, dans la continuité des discussions de Genève et du plan américain et d'une concertation étroite avec nos partenaires européens. Ils feront également le point sur le travail engagé sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires», a indiqué la présidence française.
Kiev a été la cible dans la nuit de vendredi à samedi d'une nouvelle attaque de drones russes, quelques heures après que Zelensky eut limogé son chef de cabinet, Andriï Iermak, bras droit extrêmement influent, à la suite d'une enquête anticorruption.
Source: AFP
L'Ukraine revendique l'attaque de deux pétroliers de la flotte fantôme russe en mer Noire
L'Ukraine a revendiqué samedi l'attaque de deux pétroliers en mer Noire, disant avoir frappé avec des drones navals des navires de la «flotte fantôme russe» utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales.
Une source au sein des services de sécurité ukrainiens (SBU) a affirmé à l'AFP que ces pétroliers, le Kairo et le Virat, avaient été frappés par des drones «Sea Baby» lors d'une opération conjointe entre le SBU et la marine ukrainienne. Selon cette source, ils étaient vides au moment de l'attaque et «se rendaient au port russe de Novorossiïsk» pour être réalimentés en hydrocarbures.
Source: AFP
Des négociateurs ukrainiens en route vers les Etats-Unis pour discuter du plan américain
Une équipe de négociateurs ukrainiens est partie samedi pour les Etats-Unis afin de discuter du plan américain visant à mettre fin au conflit en Ukraine, a annoncé le président Volodymyr Zelensky.
«Le Secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine et chef de la délégation ukrainienne, Rustem Oumerov est déjà en route vers les Etats-Unis avec l'équipe», a indiqué Zelensy dans un message posté sur X.
Source: AFP
Après les frappes russes en Ukraine, plus de 600'000 personnes sont privées d'électricité
Des frappes russes de missiles et de drones en Ukraine, qui ont commencé vendredi soir et se sont poursuivies samedi matin, ont privé de courant plus de 600'000 personnes, a annoncé le ministère ukrainien de l'Energie.
«A la suite de l'attaque, plus de 500'000 usagers à Kiev, plus de 100'000 dans la région de Kiev et près de 8000 dans la région de Kharkiv se sont retrouvés sans électricité ce matin», a indiqué le ministère.
Source: AFP
Kiev est encore en alerte aérienne
«Kiev est sous alerte aérienne depuis plus de huit heures», a indiqué samedi matin le maire Vitali Klitschko, ajoutant que «l'ouest de la capitale est privé d'électricité», ce qu'ont confirmé des journalistes de l'AFP.
Source: AFP
Une attaque «terroriste» russe de drones sur la capitale fait un mort et 11 blessés, selon Kiev
Une attaque «terroriste» russe de drones sur Kiev et sa banlieue dans la nuit de vendredi à samedi a fait au moins un mort et 11 blessés, dont des femmes et un enfant, ainsi que de gros dégâts matériels, ont annoncé les autorités.
De fortes explosions ont d'abord été entendues vers minuit par des journalistes de l'AFP au centre de Kiev et le maire de la ville, Vitali Klitschko, les a aussitôt attribuées aux forces armées de Moscou.
«La mort d'une personne a été confirmée» dans un quartier de la gigantesque capitale, a indiqué sur son compte Telegram le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymur Tkachenko, précisant qu'il s'agissait d'un «homme».
«Terroriser» les civils
Il a dressé un nouveau bilan très provisoire et en constante évolution de «huit résidents de Kiev blessés et d'un tué». L'édile Klitschko avait indiqué auparavant qu'un adolescent de 13 ans se trouvait parmi les blessés.
L'administration militaire de Kiev a fustigé dans un communiqué «une attaque terroriste cynique de la Fédération de Russie», au moyen de drones, ayant frappé neuf endroits différents de cinq quartiers. Il s'agit «de la part des Russes de terroriser purement et simplement la population civile», a tonné sur Telegram Tymur Tkachenko.
Quant au maire, il a exhorté ses administrés à «rester dans les abris» souterrains tant que l'attaque se poursuivrait. Plusieurs immeubles résidentiels, dont l'un de 25 étages et l'autre de 14 étages, des maisons individuelles et des automobiles ont également été plus ou moins gravement endommagés, ont précisé Messieurs Klitschko et Tkachenko.
Source: AFP
Des négociateurs ukrainiens attendus aux USA ce week-end
Des négociateurs ukrainiens sont attendus aux Etats-Unis ce week-end pour des discussions sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a dit à l'AFP un responsable proche du dossier.
«La délégation prévoit de rencontrer la partie américaine à la fin de cette semaine», a déclaré la source, demandant l'anonymat en raison de la sensibilité de la question. Les discussions pourraient avoir lieu en Floride (sud-est des Etats-Unis), a ajouté la source.
Source: AFP