Après un été prometteur pour l’Ukraine, le rapport de force semble à nouveau basculer en faveur de Moscou. En cause notamment: une nouvelle arme redoutable de l’arsenal de Poutine, contre laquelle les défenses ukrainiennes peinent encore à riposter.

Samuel Schumacher

Le calme le jour, l'horreur la nuit. Tel était le quotidien de la population de Kiev. Mais Moscou a désormais changé sa stratégie de guerre. Dernier exemple en date: une attaque meurtrière contre l'Académie ukrainienne des sciences, en plein cœur du centre historique, peu après la pause de midi.

Pour ses nouvelles attaques contre la population ukrainienne, l’armée de Vladimir Poutine mise sur une nouvelle arme redoutable contre laquelle l’Ukraine est complètement démunie: Geran-5.

Ce drone, qui ressemble à un missile, est équipé d'un moteur à réaction, à l'instar des avions de combat classiques, et vole à une vitesse de 600 km/h. Capable d’atteindre 6000 mètres d’altitude et de frapper à près de 1000 kilomètres, il est propulsé par un moteur à réaction directement fourni par la Chine. Sa charge militaire de 90 kg frappe aujourd’hui les grandes villes ukrainiennes.

C'est depuis le mois de janvier que les experts ukrainiens ont dans leur viseur cette nouvelle machine meurtrière de l'arsenal russe. Mais ce n’est que maintenant que le Geran-5 est utilisé à grande échelle. Rien que cette semaine, plusieurs infrastructures civiles de Kiev ont été frappées: une série de crèches, un hôpital, des immeubles d’habitation et, enfin, l’Académie. Ce lundi, au moins neuf civils ont été tués et 80 personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement.

L’Ukraine n’est pas la seule à s’inquiéter face à cette nouvelle arme meurtrière à longue portée de Poutine. L'Europe aussi est en alerte.

La règle d'or de guerre de Poutine

L’Ukraine est démunie, disposant de peu de moyens pour contrer les nouvelles armes de pointe russes. Pour preuve, seule une bonne moitié des drones à réaction que la Russie a lancés lundi sur l'Ukraine ont pu être abattus par les soldats de Zelensky. A titre de comparaison, le taux d’interception des autres drones dépasse les 90%, si l'on se base sur les données ukrainiennes. Il semble donc difficile que l'Ukraine résiste encore longtemps dans ces conditions.

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L'Ukraine travaille d’arrache-pied à développer de nouveaux systèmes de défense. Mais le nombre impressionnant de ces «tueurs» ultra-rapides (90 drones à réaction rien que lundi) met la défense ukrainienne sous pression. Certes, Kiev dispose de moyens pour traquer les drones russes. Mais face à ces nouveaux super-drones filant à près de 600 km/h, ils n’auraient aucune chance. La Russie se rapproche ainsi de son objectif: épuiser la population ukrainienne avant l’hiver.

Selon la pensée militaire russe, en partie héritière de la doctrine soviétique, les guerres obéissent à quelques règles fondamentales. Si on les suit, on gagne, presque à coup sûr. L'un des principes clés est, justement, de briser continuellement le moral de son adversaire. Des principes que suit méthodiquement Vladimir Poutine, ancien officier du KGB. Le Geran-5 et les autres armes de l’arsenal de Moscou y contribuent directement.

Après un été prometteur, marqué par l’arrêt de l’offensive russe, la reconquête de positions stratégiques par l’Ukraine et des frappes ciblées contre l’industrie énergétique russe, le vent de la guerre pourrait de nouveau tourner en faveur de Moscou. Du côté de Kiev, le moral s'effrite.

L'Europe en alerte

Le Kremlin l’a bien compris. C'est pourquoi il mise toujours davantage sur ses armes ultra-puissantes. Moscou prévoit d’y consacrer près de 12 milliards de dollars l’an prochain, avec un objectif vertigineux: produire jusqu’à 40'000 drones à réaction, selon l’expert en missiles Fabian Hoffmann. Mais cet objectif ne pourra être réalisé qu'à condition que son allié chinois continue de lui fournir des moteurs.

La récente mise en garde de la CIA confirme une inquiétude qui dépasse désormais largement l’Ukraine. L’agence américaine redoute de possibles attaques de drones russes à longue portée, lancés depuis des cargos en Méditerranée, et alerte notamment Rome, Paris et Madrid. Théoriquement, leur rayon d’action pourrait même atteindre certaines régions de Suisse.

Lundi, la Pologne a sonné l’alerte pour la première fois depuis longtemps dans la région de Lublin, à l’est du pays, appelant la population à gagner les abris face à une menace imminente de drones russes. La guerre se rapproche. Et sa fin, elle, reste hors de portée.