La nouvelle stratégie de sécurité américaine plaît au Kremlin

La Russie a accueilli favorablement dimanche la nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis. Elle affirme que ses ajustements, qui relèvent d'une vision résolument nationaliste de la présidence Trump, étaient «globalement conformes» à la vision de Moscou.

«Les ajustements que nous observons, je dirais, sont globalement conformes à notre vision», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov dans une interview accordée à la télévision publique, au sujet du document publié vendredi.

Dmitri Peskov a espéré que cette nouvelle stratégie «puisse constituer une modeste garantie à notre capacité de continuer de manière constructive notre travail conjoint pour trouver un règlement pacifique en Ukraine».

Source: AFP